Skiskytter kan blive hasteindkaldt til krig

Flere ukrainske skiskytter forbereder sig i øjeblikket rundt omkring i Europa til sæsonens World Cup.

I Sverige har fem mænd og fem kvinder fra Ukraines landshold de seneste uger trænet, mens hjemlandet er invaderet af Rusland, men de kan med kort varsel blive kaldt hjem for at forsvare landet.

Aftalen mellem skiskytterne og militærledelsen betyder, at de skal smide alt, hvad de har og drage mod Ukraine.

Det fortæller Anastasiya Merkushyna, der i løbet af karrieren har vundet fire VM-medaljer. En af sølv og tre af bronze.

- Vi har specielle dokumenter og tilladelse til at rejse ud, men de kan kalde os tilbage, og så er vi der inden for få timer.

- Den militære ledelse fortæller os, at det bedste, vi kan gøre lige nu for Ukraine, er at konkurrere og gøre det så godt som muligt, siger Anastasiya Merkushyna til TT.

I denne weekend deltager hun i den svenske sæsonåbning i Idre. Hun følger udviklingen i krigen tæt og vurderer, at der er en risiko for, at hun på et tidspunkt bliver kaldt hjem.

- Det kan blive aktuelt, hvis Hviderusland går med i krigen. Hvis vores land må forsvare sig fra to fronter. Så er det en svær situation. Vi følger med i nyhederne og er klar.

- Der er en stor chance for, at det vil ske. Ingen troede, at Rusland ville starte en krig. Nu er der en stor trussel fra Hviderusland. Vi håber ikke, at folket i Hviderusland vil lade det ske, siger Merkushyna.

Står hun på et tidspunkt på slagmarken i Ukraine, så er hun også parat til at gøre, hvad der kræves af hende.

- Jeg er ikke bange for at skulle forsvare mit land, men jeg er bange for at skulle dræbe. Jeg forstår, at jeg må forsvare mit land, men at dræbe nogen - det har jeg svært ved at forestille mig på trods af alt det, russerne har gjort.

- Jeg kan ikke se mig selv løfte pistolen for at skyde nogen. Det er umuligt at tænke sig til. Men jeg forstår, at det gøres for at beskytte mit land og uskyldige mennesker, siger Merkushyna.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og russiske tropper har efterhånden befundet sig i nabolandet i mere end otte måneder.

