Skød sig i hovedet: Reddet 20 timer senere

Drew Robinson havde bestemt sig. Han sad i sofaen sit hjem i Las Vegas, og nu skulle det være.

Amerikaneren havde fået nok af det hele. Af tankerne, af livet og af sig selv.

Klokken var omkring otte om aftenen. Alt var forberedt, og ude i køkkenet lå brevet, der skulle hjælpe hans nærmeste.

'Jeg håber til det sidste, at I vil indse, ingen kunne have set dette komme, fordi jeg gjorde alt for at skjule det. Det er ingen andres skyld'.

Baseball-stjernen tog pistolen op til tindingen og trykkede af.

16. april 2020 skulle have været enden på det hele. I stedet blev det begyndelsen på et nyt liv.

Klokken 15.44 den følgende eftermiddag modtog alarmcentralen opkaldet.

- Jeg har skudt mig selv i hovedet, sagde manden fortvivlet.

Drew Robinson døde ikke den forårsaften. Han gennemgik en 16 timer lang kamp. Ved skiftevis bevidsthed og i dyb søvn. Til sidst vågnede han med lysten til at leve.

Nu har den utrolige historie ført til en åbenhjertig dokumentar om liv og død på ESPN.

En depression havde ført ham helt ud til kanten, men nu håber spilleren fra San Fransisco Giants, at hans egen fortælling kan redde andre, der er i samme situation.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Drew Robinson spillede sig til en kontrakt i San Fransisco Giants efter at have gjort reklame for sig selv hos St. Louis Cardinals. Hele tiden forsøgte han at præstere optimalt, og jagten efter det perfekte knækkede ham. Foto: Brynn Anderson/Ritzau Scanpix

Coronapandemien og nedlukningen af USA slog ham hjem til ensomhed og en urimelig kamp alene imod sig selv.

I dag er den 28-årige amerikaner ikke længere den samme hverken indeni eller udenpå. Væk er dæmonerne i hovedet. Væk er synet på højre øje.

Timerne efter skuddet fremstår lige dele skræmmende og uforstående.

Han kom til bevidsthed allerede senere på aftenen. Forvildet i blod og tanker. I en færd fra stuen til badeværelset for til sidst at ende inde i sengen.

Men det var først, da han vågnede dagen efter, at Robinson tog affære. Fra samme position i sofaen.

I starten af sin karriere spillede Robinson for Texas Rangers. Her ses han i 2018. Foto: Ross D. Franklin/Ritzau Scanpix

Denne gang med hoved og krop i et helvede af smerter.

Denne gang med pistolen i det ene hånd og telefonen i den anden.

Denne gang med et tryk på knappen til livet.

- Jeg skulle igennem det. Jeg skal hjælpe andre mennesker med at komme igennem kampe, der ikke ser ud til at kunne vindes. Det var skæbnen, at dette skulle ske. Der er intet andet svar. Det giver ikke nogen mening. Det skulle bare ske, siger Robinson til ESPN.

Politiet dukkede op, og han blev kørt med ambulance til hospitalet.

Han har nu iscenesat sit egen mission om at vende tilbage til tilværelse som professionel baseballspiller. En ny og kort kontrakt med San Fransciso Giants har åbnet døren på klem.

Lyset har vist sig igen. Uanset hvad.

