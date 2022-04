Skøre scener: Overdynger City-darling med papirkugler

Grealish er elsket af Manchester City-fans og hadet af mange andre.

Det blev han mindet om endnu engang, da han skulle tage hjørnespark i lørdagens Premier League opgør mellem Manchester City og Leeds United.

Da den 26-årige englænder nærmede sig hjørneflaget for at tage hjørnespark, blev han overdynget med hvide papirkugler fra Leeds-fansene.

Papirkuglerne lå overalt i hjørnet af banen, så Grealish måtte få hjælp fra holdkammeraten Phil Foden til at fjerne de mange papirkugler fra banen, så englænderen kunne tage hjørnesparket.

Jack Grealish tog optrinnet med et smil.

Artiklen fortsætter under billederne..

Jack Grealish på vej ud til hjørneflaget for at tage sit hjørnespark. Foto: Screendump

Generobrer førsteplads

De blåklædte Manchester City-spillere var en stor mundfuld for Leeds-mandskabet. City vandt selvsikkert kampen med hele 4-0, og dermed indtager de igen førstepladsen i Premier League.

Citys belgiske stjerne Kevin De Bruyne var ikke i truppen i aftenens opgør, men det stoppede ikke City-spillerne fra at brillere.

Liverpool vandt tidligere på dagen 1-0 over Newcastle, som gjorde, at de for en kort stund indtog førstepladsen, men nu er den tilbage på City-hænder.

Sejren over Leeds betyder, at City nu har et enkelt point ned til forfølgerne fra Liverpool i striden om det engelske mesterskab.