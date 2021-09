Skræk-billeder: Mareridt før comeback

Den amerikanske skiløber Alice Merryweather har fået spoleret sit comeback, da hun styrtede under forberedelserne til den kommende sæson

Det skulle have været hendes store comeback, men på et splitsekund blev Alice Merryweathers vej tilbage på den store scene spoleret på uhyggelig vis.

Under en træning forud for sæsonen gik det helt galt for den amerikanske skiløber.

Hun mistede kontrollen med næsten 130 kilometer i timen og slog både krop og ansigt mod det stenhårde islag, der udgjorde overfladen på dele af pisten i det schweiziske område Saas-Fee. Det skriver skiracing.com.

Konsekvenserne var enorme. Merryweather blev fragtet med helikopter til et nærliggende hospital, hvor hun gennemgik en omfattende operation. Både skinneben og lægben var brækket.

Hendes ansigt var samtidig voldsomt medtaget efter mødet med det hårde underlag, der havde skrabet store dele af huden væk.

Det viser flere billeder, som OL-deltageren fra 2018 har offentliggjort på sin Instagram-profil.

Her sætter hun ord på tankerne om fremtiden, der pludselig er blevet en mere uvis størrelse efter onsdagens frygtelige uheld. Optimismen er dog på alle måder intakt, forsikrer Merryweather, der imidlertid fortsat venter på at få klarlagt omfanget af skaderne på sine knæ.

- Jeg vil gerne sende en stor tak til alle, der har været involveret i processen indtil videre. Til mine trænere, lægerne, fysioterapeuterne, helikopter-piloterne, holdkammerater, venner og familie.

- Jeg ville ikke være 'okay', hvis det ikke var for jer. Genoptræningsforløbet ser en hel del anderledes ud end mit seneste, men når jeg kan helbrede min hjerne, tror jeg også, at jeg kan hele nogle knogler og sener, skriver Merryweather.

Henvisningen skal ses i lyset af et voldsomt forløb med anoreksi, som hun gennemgik forrige år.

Af samme årsag var den 24-årige amerikaner borte fra pisterne i professionelt regi, indtil hun vandt kampen over sin spiseforstyrrelse, hvorfor denne sæson altså var udset som et comeback til topsport.

Det er nu udskudt på ubestemt tid.