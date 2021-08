Skræk-skade for åben skærm: Ramt med 150 km/t.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Det så bestemt ikke godt ud, da Chris Bassitt natten til onsdag dansk tid sank sammen med ansigtet begravet i hænderne.

Den 32-årige pitcher fra Oakland Athletics havde netop sendt et kast afsted mod batter Brian Goodwin, der fik sendt bolden lige tilbage, hvor den kom fra.

Med ca. 150 km/t ramte den hårde baseball Bassitt lige på kinden, og han faldt straks til jorden på Chicagos hjemmebane, Guaranteed Rate Field.

Spillet blev hurtigt stoppet, og lægerne ilede Chris Bassitt til hjælp.

Med blodet silende ud mellem fingrene blev Bassitt kørt ud af stadion og direkte til et nærliggende hospital.

Chris Bassitt fladt til jorden i store smerter efter at være blevet ramt af bolden. Foto: Kamil Krzaczynski/USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Chris Bassitt var starting pitcher for Oakland Athletics. Foto: Kamil Krzaczynski/USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Her blev det konstateret, at Bassitt havde brækket kindbenet, hvilket vil blive opereret, og at mødet med den hårdtslående baseball også kostede en del sting til de to åbne sår.

Til gengæld kunne Chris Bassitt finde lidt glæde i, at han trods sine skader ikke har pådraget sig hverken skader på sit højre øje eller pådraget sig en hjernerystelse

Og hans agenter udsendte da også en positiv meddelelse, der lovede, at han snart ville være på banen igen:

'Vi vil takke alle på vegne af Meister Sports-familiemedlemmet Chris Bassitt for den utrolige strøm af kærlighed og støtte, der er udvist over for hans hustru, Jess, og hans familie og venner.'

'Chris vil være bedre end nogensinde og komme tilbage og gøre det, han elsker mest af alt inden længe. Tak til alle for deres bønner og støtte. Sådanne ting minder os om, at vi i de fleste aspekter er ens i hjerte og sind,' lyder det.

Oakland Athletics tabte i øvrigt kampen 9-0, men ligger fortsat nummer to i American League West efter 120 af de 162 kampe i grundspillet.