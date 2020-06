Skræk-ulykke: Her går det helt galt

Hun er en af sin generations mest talentfulde på et skateboard.

Sky Brown er bare 11 år, men hun gør sig seriøse forhåbninger om at deltage ved det udskudte OL næste sommer.

Før den jagt kan fortsætte, skal den britiske komet dog først komme sig over et grueligt uheld. Det skriver BBC.

Torsdag styrtede hun mod jorden fra flere meters højde, da hun mistede kontakten til sit skateboard under et hop.

Det kunne ikke bare have kostet hende karrieren, men også det, der er langt mere værd.

Hun blev fragtet med helikopter til hospitalet og var angiveligt ikke til at få kontakt med, da hun landede til behandling.

- Da hun først ankom til hospitalet, frygtede alle for hendes liv, fortæller faderen Stewart Brown til BBC.

- Sky havde det værste fald, hun nogensinde har har haft og er heldig med at være i live, siger han.

Datteren ved også, at hun er sluppet billigt, omend et kraniebrud, en brækket hånd og et brækket håndled i sig selv er alvorligt nok.

På Instagram har Sky Brown lagt en video op fra hospitalssengen, hvor hun viser sekvensen og fortæller sine godt halve million følgere, at hun under omstændighederne har det godt.

- Jeg ved, at en masse mennesker er bekymrede for mig, men bare rolig. Jeg er ok. Jeg ser frem til at komme tilbage endnu stærkere og hårdfør end nogensinde, lyder det fra den unge skateboarder.

