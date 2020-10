Skulle IKKE have skrevet det i bogen

Voldtægt koster: Færdig efter en uge

Hun håber, at folk bliver 'lidt stødt og lidt inspireret', når de læser hendes nye bog med titlen 'Keep Smiling'.

Triatlon-stjernen Michelle Vesterby har opnået tre top 10-placeringer ved den ikoniske Ironman på Hawaii, og sidste år lavede hun et spektakulært comeback, da hun blev nummer fem ved Ironman Copenhagen - blot tre måneder efter hun havde født sit første barn.

I dag kan den 37-årige jernkvinde godt fortryde, at hun ikke startede familieforøgelsen som 25-årig, for hun har set, at karrieren godt kan fortsætte, selvom man har bragt nyt liv til verden. Med alle de udfordringer som der følger med.

Op til udgivelsen skrev Vesterby på sin Instagram-profil: 'Der er ting jeg føler jeg IKKE skulle have skrevet'.

Hvad føler du ikke, du skulle have skrevet?

- Det er blandt andet det i efterskriften med graviditeten. Der blev jo snakket meget om, at jeg fortsatte karrieren, selvom jeg blev gravid, og jeg blev sygt bange for reaktionerne, siger Vesterby til Ekstra Bladet.

I bogen beskriver hun, hvordan noget af omverdenen tog den beslutning ilde op. Hun offentliggjorde sin graviditet samtidig med, at hun fortalte, at hun stillede op til et stort løb.

- Der var heldigvis mange positive kommentarer til mit valg, men andre var decideret hadske. Jeg fik kommentarer som 'du skulle aldrig have lov at være mor', 'kæmpeegoist', 'skulle du ikke hellere få en abort?' og flere af samme skuffe, skriver hun i bogen, der udkommer 22. oktober.

- Det gjorde mig ked af det, og jeg blev i tvivl om min beslutning. Skulle jeg hellere gå på barsel? Var det uansvarligt? Efter nogle overvejelser og rådføring med fagkundskaben, som afviste, at den lille spire ville lide overlast, blev Claus (Vesterbys mand, red.) og jeg dog enige om, at jeg skulle stille op.

Hun har kæmpet for at komme tilbage til sit topniveau, og målet var at komme på podiet på Hawaii. Indtil coronapandemien tog over, var hun på rette vej, men nu føler hun, at hun er blevet frarøvet et år.

- Det var utrolig hårdt, og jeg nåede også at have tanken 'Skal jeg så bare blive gravid?'. Det kan lyde kynisk, men jeg følte, at jeg blev snydt for et år. Men tanken om at have to børn, hvoraf den ene kun ville være omkring syv måneder, når jeg skulle konkurrere på Hawaii næste år, blev alligevel for meget.

I sommer blev VM på Hawaii aflyst for første gang siden begyndelsen i 1978.

