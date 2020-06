Slår verdensrekord ti måneder efter sin død

Det skabte overskrifter verden over, da den professionelle racerkører og tv-stjerne Jessi Combs i august 2019 døde efter at være forulykket i sin bil med utrolige 841 kilometer i timen.

Nu var det ikke alfarvej, hun stormede afsted på - men derimod i Alvord Desert i det sydlige Oregon, hvor hun forsøgte at slå verdensrekorden som den hurtigste kvinde nogensinde.

Det lykkedes.

Det har Guinness Book of Records ti måneder senere konstateret og tildeler hende dermed en plads i deres berømte bog. Post mortem.

Det fortæller hendes partner, Terry Madden, i et Instagram-opslag.

- Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal synes om det. For ingen rekord vil nogensinde kunne opveje, at hun er væk. Men det var et mål for hende, og selvom det er umuligt for mig at se på bilen uden at græde, er jeg stolt af hende, skriver Madden i opslaget, hvor hun i detaljer gennemgår parrets dag op til rekordforsøget.

Hun skriver, at det er ubærligt at tænke på, at hun kunne have reddet hende ved at stoppe hende.

Ifølge Terry Madden gjorde Jessi Combs alt rigtigt. Hun kunne ikke have undgået den mekaniske fejl.

- Jeg fulgte forsøget i bilen ved siden af hende, da farten tog af bilen, mens ulykken skete, jeg så ulykken efterfølgende på tv-billeder, og jeg kan sige med 100 procents sikkerhed, at hun gjorde alt rigtigt.

Jessi Combs blev 39 år.

Ifølge Guinness slog hun dermed Kitty O'Neils rekord på 824 kilometer i timen i 1976.

Jessi Combs var ved sin død allerede en legende i genren. Hun var den første kvinde til at opnå et resultat ved hvert Ultra4-begivenhed, den første kvinde til at deltage i The Race of Gentlemen. I 2013 fik hun den fornemme æresbevisning at være 'den hurtigste kvinde på fire hjul, da hun tordnede afsted med 641 kilometer i timen i sin North American Eagle Supersonic Speed Challenger.

I forlængelse af sit særegne talent medvirkede hun i adskillige tv-programmer i USA. Hun var vært i fire år på SpikeTV's Xtreme 4x4

Mest berømt er Mythbusters, som hun i 12 episoder i syvende sæson deltog i.