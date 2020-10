Slipper alligevel for coronanedlukning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har efter et møde med Kulturministeriet fået udvidet begrebet 'professionel idræt'.

Dermed må en lang række sportsgrene alligevel gerne holde den øverste nationale liga åben.

Da regeringen fredag sænkede forsamlingsforbuddet til ti personer fra mandag og fire uger frem, fremgik det, at det ikke omfattede professionel idræt.

Professionel idræt var i første omgang defineret efter en atlets indtægtsniveau. Atleten skulle hovedsageligt leve af sin idræt.

Men nu fremgår det af DIF's hjemmeside, at indtægtskravet bortfalder og i stedet udvides begrebet til at omfatte alle DIF-forbunds højeste nationale niveau.

Det vækker glæde hos Volleyball Danmark, hvor man ikke troede på, at den bedste liga for henholdsvis mænd og kvinder måtte spille de næste fire uger.

- Vores elite er ikke tidligere blevet defineret som professionel. Den her undtagelse betyder rigtig meget for os.

- Vi får lov til at afvikle vores bedste række, hvilket vi er rigtigt glade for, siger direktør hos Volleyball Danmark Jesper Jørgensen.

Også alle seniorlandshold under DIF er nu inkluderet i begrebet 'professionel sport'.

- Det betyder også noget for vores landshold. De spillere, der er i betragtning til landsholdet, kan fortsætte med at konkurrere på højeste niveau, siger Jesper Jørgensen.

Hos DIF glæder man sig over, at man efter dialog med Kulturministeriet, har kunne ændre, hvem der fortsat må konkurrere, da indtægtskravet ramte skævt.

- Hovedparten af vores specialforbund kunne ikke have fortsat. Det har man været lydhør over for, og derfor er vi rigtigt glade, siger Morten Mølholm, der er direktør hos DIF.

Han nævner ud over volleyball også basketball og futsal som eksempler på idrætsgrene, der oprindeligt ikke måtte fortsætte sin bedste liga de næste fire uger.

