Smadrede knæet som 17-årig: - Jeg skulle lære at gå igen

17-årige Giarnni skulle i 2016 til OL med Storbritanniens hold. Men efter en finjustering af sin rutine gik noget galt, og OL måtte vente.

Han ville nemlig prøve et nyt trick i baren, da hans hænder gled. Det medførte desværre en masse skader omkring knæet, og hans karriere blev sat på pause.

Efter han var kommet på skadestuen og var blevet scannet, fik han bekræftet, at der ville gå lang tid før, det blev godt igen. Skaden var så slem, at han var nødt til at lære at gå igen.

- Jeg troede virkelig, at min karriere var forbi, sagde Giarnni til The Telegraph.

Tre år efter kan han dog med et smil på læben sige, at han er blevet en del af 'The British men’s team' og vil deltage i verdensmesterskabet i Stuttgart denne uge. Holdet kan også bekræfte, at de har kvalificeret sig til OL 2020.

Denne hårde rejse har taget meget på Giarnni - både fysisk men også mentalt. Efter at være kommet tilbage på baren har det været svært for ham. Han har ikke kunnet lade være med at tænke, at det kunne ske igen

- Men hvis man bliver ved med at være urolig og bange, så får man skader. Derfor er det vigtigt at være klar i hovedet, når man laver gymnastik, sagde Giarnni.

Noget, der virkelig har været vigtigt for Giarnni, har været det arbejde, holdets psykolog har lavet sammen med ham. Han har haft rigtig svært ved at se fremgangen ved sin genoptræning, hvor psykologen har været med til at åbne hans øjne. De har sammen lavet en tidslinje, som de har kigget på jævnligt.

- For en måned siden kunne du gå, og nu kan du løbe, sagde psykologen til Giarnni under genoptræningen.

- Det har været med til at få ham til at indse, at alt nok skal komme. Han skal nok blive god igen.

Se også: Amerikansk fænomen skriver VM-historie

Uhyrlig rapport afsløret: Begik overgreb på 177 mænd

Frygtelige billeder: Gymnast brækker begge ben Se også: Utrolige Simone Biles skriver historie trods to fald