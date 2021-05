Smider sidste års NBA-finalist ud af slutspil

Miami Heat er ude af kampen om mesterskabet i basketball-ligaen NBA.

Sent lørdag aften dansk tid tabte Florida-mandskabet for fjerde gang i fire kampe til Milwaukee Bucks, hvor græske Giannis Antetokounmpo som så ofte før var toneangivende.

Den 211 centimeter høje profil stod for 20 point, 15 assister og 12 rebounds og leverede dermed en triple-double i det fjerde møde mellem holdene.

En triple-double er en realitet, når en spiller når op på et tocifret antal i tre kategorier blandt point, assister, rebounds, blokeringer og bolderobringer.

Miami Heat nåede i den forgangne sæson finaleserien i den coronaprægede sæson, som blev afsluttet på neutral grund i et sportskompleks tæt på Orlando. Her blev det til et nederlag til Los Angeles Lakers efter seks kampe.

I indeværende sæson kæmpede Miami sig videre til slutspillet på en sjetteplads i grundspillet, men holdet mødte sine overmænd i første runde.

Efter overtidssejren i første kamp har Milwaukee Bucks været Miami Heat meget overlegen, men lørdagens kamp blev en anelse tættere.

Miami tilspillede sig en tidlig føring, og ved pausen var de tredobbelte NBA-mestre foran 64-57.

Men efter en god periode midtvejs i tredje quarter snuppede Bucks føringen og var foran med seks point ved indgangen til fjerde quarter.

På den måde var spændingen sådan set intakt, men Miami kom aldrig i nærheden af sejren, da Milwaukee vandt sidste quarter med 11 point.

Foruden Giannis Antetokounmpos præstation nød holdet fra delstaten Wisconsin godt af Brook Lopez' 25 point og Bryn Forbes' 22 af slagsen.

Milwaukee Bucks er det første hold, der går videre i dette års NBA-slutspil. I næste runde, der svarer til kvartfinalerne, venter vinderen af serien mellem Brooklyn Nets og Boston Celtics.