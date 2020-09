Smider tøjet på sjældne billeder

Hun får ikke meget ud af billederne.

De fylder godt i den seneste udgave af tyske Playboy, og for husarerne er det kronede dage. Men selv kan Elena Krawzow ikke bruge dem til så meget.

For hun kan stort set ikke se dem.

Det sikrer den sygdom, Stargardts sygdom, som hun har lidt af, siden hun var tre år.

Alligevel smiler hun ved tanken om dem, for Elena Krawzow er glad for, at hun næsten nøgen har ladet sig fotografere – alene med det formål at opnå opmærksomhed omkring handicappede i Tyskland.

Det fortæller hun i et interview med Bild Zeitung.

- Jeg ved af erfaring, at det ikke er let at få fodfæste i samfundet, når du har et handicap. Især inden for modeindustrien er perfektion en forudsætning. Derfor vil jeg med billederne vise, at en kvinde med et handicap også kan gøre det, fortæller hun.

Kan se tre procent

- Frem for alt er det vigtigt for mig, at folk ikke dømmer mennesker med handicap så hurtigt. Det betyder ikke noget, at du skiller dig ud fra andre. For at gøre dette skal du acceptere og elske dig selv, som du er, siger hun.

Sådan ser forsiden af Playboy ud. Foto: Sacha Höchstetter for PLAYBOY Tyskland Oktober 2020

Stargardts sygdom rammer nethinden på øjet, og den har generet hende, siden hun var syv år. I dag vurderer Elena Krawzow, at hun kan se tre procent.

- Jeg ved kun, at jeg kan se meget, meget sløret, og at jeg altid er nødt til at se på billedet fra forskellige vinkler, før det hele giver mening. Jeg kan ikke længere se små skrifttyper, fordi jeg ikke har skarpheden i synet, fortæller hun og tilføjer, at hendes synsfelt er meget begrænset.

- Jeg kan stadig se noget i kanten af ​​synsfeltet. Det er ikke, at jeg har et sort punkt i midten, billederne overlapper snarere hinanden.

- Jeg kan se på Playboy-billederne, kun hvis jeg kan forstørre dem for eksempel på min iPhone eller iPad. I magasinet er det ikke så let at se billederne som en helhed, siger hun.

Meget taknemmelig

Nu sidder du måske og tænker: Hvor er det lige, jeg har set hende før?

Elena Krawzow i magasinet. Foto: Sacha Höchstetter for PLAYBOY Tyskland Oktober 2020

Den blinde svømmer Elena Krawzow. Foto: Sacha Höchstetter for PLAYBOY Tyskland

Svaret må være de paralympiske lege i London og Rio. Nok mest førstnævnte. For det var her, Elena Krawzow vandt sølv i 100 meter brystsvømning. Hun har siden vundet to VM-guld- og fem EM-guldmedaljer i bryst- og fri-discipliner for handicappede svømmere.

Hun er med andre bragende god i et bassin. Og nu kan hun også prale af at være den første paralympiske deltager på forsiden af magasinet.

- Denne mulighed kunne jeg ikke sige nej til, og jeg er meget taknemmelig over henvendelse fra Playboy, skriver hun på Instagram.

- Jeg håber, at det her kan skabe mere tolerance i samfundet. At mennesker med et handicap kan skabe noget og ikke skjule sig, selvom man ikke er som de fleste. Det er ikke alle handicaps, der kan ses ved første øjekast. Mangfoldighed er en del af samfundet, og tolerance hjælper os alle.

