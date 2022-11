Smidt ud for jødehad: Sådan kommer han tilbage

Det er noget af et dilemma, Brooklyn Nets står i med stjernen Kyrie Irving.

På den ene side er pointguarden stadig et af de største navne på holdkortet.

Omvendt er den kontroversielle pointguard blevet for tung en byrde, efter at han i sidste uge delte antisemitisk indhold på sociale medier.

Lige nu er Irving suspenderet uden løn, men Nets-ledelsen forsøger stadig at klinke skårrene.

Således står Kyrie Irving overfor seks ufravigelige krav, hvis han skal lukkes ind i varmen igen. Det skriver The Athletic

For det første skal Irving komme med en troværdig undskyldning, hvilket han fortsat har til gode.

Dertil skal han som aftalt med Nets gennemføre et antihad-kursus og donere 500.000 dollars til organisationer, der bekæmper had, ligesom han skal gennemføre sensitivitets- og antisemitisme-kurser.

Siden skal han mødes med jødiske organisationer, og først når kravene er opfyldt, kan han mødes med Nets-ejer, Joseph Tsai og eventuelt komme tilbage på holdet.

NBA kræver svar

Mens man hos Brooklyn Nets har bebudet en vis tålmodighed, kræver NBA svar hurtigst muligt.

Således har ligabossen, kommisær Adam Silver meddelt, at han vil mødes med Irving i denne uge.

'Jeg er skuffet over, at han ikke har tilbudt en uforbeholden undskyldning og mere specifikt taget afstand fra det ækle og skadelige indhold i den film, han valgte at offentliggøre', lød det fra Silver, da skandalen rullede i sidste uge.

Her sendte Kyrie Irving sig selv ud i kulden, da pointguarden delte et link til filmen 'Hebrews to negroes: Wake up black America!' på Twitter. En film, der indeholder flere antisemitiske passager.

I første omgang forsvarede Irving tweetet, men slettede det siden efter voldsom kritik fra blandt andre NBA og Joseph Tsai.

'Jeg er skuffet over, at Kyrie tilsyneladende støtter en film baseret på en bog fyldt med antisemitisk misinformation', skrev Tsai blandt andet på sin egen Twitter-profil.

Det er ikke første gang, at Kyrie Irving kommer i stormvejr.

Sidste år missede stjernen således en lang række kampe, fordi han nægtede at lade sig vaccinere mod corona.

Tidligere har Kyrie Irving også skabt opstandelse med sin teori om, at jorden er flad. Det kan du læse mere om her: Samler kugleskøre stjerner: Kan gå HELT galt

