’Smittet’ med doping via sex

En lettelse.

Sådan beskriver Ginny Fuchs det amerikanske antidopingagentur, USADA’s, beslutning om at droppe sagen mod hende.

Hun har ellers været under stærk mistanke om dopingmisbrug, siden hun i februar blev testet positiv. Endda med to forskellige stoffer i kroppen.

Men hun er frikendt.

Og dét i et godt eksempel på, at det virkelig kan betale sig at undersøge tingene til bunds.

Fuchs, der som 32-årig fortsat er blandt USA’s bedste bud på en OL-medalje i kvindeboksningens fluevægt, har nemlig haft et forhold til softballspilleren Madilyn ’Bubba’ Nickles.

Det skriver NBC Sports.

22-årige Nickles er også et varmt OL-navn, da hun allerede er udtaget til det amerikanske softballlandshold. Hun har også været under mistanke men er som Fuchs blevet clearet.

Og hvordan hænger det hele så sammen?

Jow…Bubba Nickles er blevet smittet af sin mandlige partner gennem sex. Og så har hun videreført stofferne til Fuchs.

Bubba Nickles i aktion for det amerikanske softballlandshold i februar 2018. Foto: Jacob Snow/Getty Images

- Da jeg i marts først opdagede det, var jeg i chok og anede ikke, hvor det kom fra. Jeg vidste, at jeg ikke havde indtaget noget, har Fuchs fortalt til Fox.

- Men jeg er bare lettet over, at USADA har set min sag som meget unik og har clearet mig. Jeg vidste ikke, at man kunne blive smittet gennem intim kontakt, og jeg har lært en lektie her. Jeg vil have andre sportsudøvere til at lære af mine fejl, siger hun.

Der rejser sig dog en stribe spørgsmål til historien, der synes at stoppe her. De amerikanske medier, der har omtalt sagen, skriver ikke yderligere.

Men det kunne være interessant at vide 1) hvilke stoffer var der tale om 2) hvordan har Bubba reageret på dette 3) hvordan har Bubbas mandlige partner reageret på dette…?

Se også: Stjernen vil hjælpe 200: Det er et grimt system

Se også: I flæsket på rivalen: Du sælger jo sex!

Se også: Afslører sexlivet med stjernen

Se også: Tog billede med af massemorder