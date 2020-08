Snookerlegende snupper overlegent sin sjette VM-titel

Den 44-årige englænder Ronnie O'Sullivan har sat en fed streg under, at han fortsat er snookersportens store stjerne.

Søndag sikrede han i overlegen stil sin sjette VM-titel i karrieren - den første siden 2013.

I finalen i Sheffield havde han ingen problemer med at slå landsmanden Kyren Wilson. O'Sullivan vandt med 18-8 i frames.

Finalen gik i gang med to sessioner lørdag, og favoritten kunne overnatte med en føring på 10-7 i frames. I søndagens tidlige session vandt Wilson første frame, men siden vandt O'Sullivan syv frames i træk.

Dermed behøvede han blot at vinde en enkelt frame i aftensessionen for at sikre sig VM-titlen.

Det havde han ingen problemer med. Allerede i første forsøg sikrede han VM-titlen.

Der gemmer sig en farverig historie bag den nykårede verdensmester.

Ronnie O'Sullivan har siden sin professionelle debut som 16-årig været en af sportens dygtigste spillere. Han lagde således ud med at vinde sine 38 første kampe som professionel.

Som 17-årig sendte O'Sullivan chokbølger gennem snookerverdenen, da han i finalen ved UK Championship slog 90'ernes store stjerne, Stephen Hendry, i finalen. Hendry er den eneste spiller, der har flere VM-titler end O'Sullivan - syv styks. To andre spillere har også vundet seks VM-titler.

Selv om O'Sullivan havde stort talent, løb han også ind i problemer i de unge år på grund af sit temperament, og han blev stemplet som en 'bad boy'.

Ved VM i 1996 fik han et stor bøde for at forulempe en official, og i 1998 fik han frataget sin Irish Masters-titel, da en dopingprøve viste spor af cannabis.

Hans barske opvækst blev hurtigt udpeget som offentlighedens forklaring på episoderne. Som barn spenderende han tid i forældrenes sexbutikker, og da han var teenager, blev hans far fængslet for mord.

Da moren i 1996 røg i fængsel for skattefusk, måtte han tage sig af sin otte år gamle lillesøster, sideløbende med at han forsøgte at bryde ind i verdenstopppen i snooker.

I starten af 00'erne var Ronnie 'The Rocket' dog opsat på at vise verden, at han var mere end en skidt knægt. Det gjorde han flot i 2001, da han vandt sin første VM-titel. Samme år blev han også nummer et på verdensranglisten.

Selv om han ikke længere formelt er nummer et i verden, er de færreste snookerentusiaster i tvivl om, at Ronnie O'Sullivan er manden, man skal slå, hvis man vil være den bedste.

Den åbenmundede stjerne har da heller ikke lagt skjul på, at han ikke er imponeret af niveauet hos de yngre spillere, som prøver at vippe ham af pinden. Det gav han senest udtryk for i starten af dette års VM.

