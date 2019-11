Snotdumt: Vingummi koster ham 13 millioner

For de flestes vedkommende er vingummier harmløst slik, der måske i værste fald skulle give lidt ekstra på sidebenene.

Men for basketballspilleren Dion Waiters er det blevet et meget dyrt bekendtskab, der kommer at koste ham godt 13,5 millioner kroner.

Det skriver ESPN og CBS Sports.

Den hårde straf kan skyldes, at spilleren fra Miami Heat har spist nogle vingummier, du ikke bare lige finder i dit lokale supermarked. De er i hvert fald tilberedt anderledes.

Waiters' vingummier var krydret med medicinsk cannabis. Han havde fået dem af en unavngiven holdkammerat, som løsningen på den mavepine der har holdt ham ude af Florida-holdets kamp mod Phoenix Suns.

Om Waiters' mave fik det bedre skal være uvist, men umiddelbart efter han havde spist de krydrede vingummier, fik han et panikanfald ombord på holdets fly til Los Angeles. Efter episoden er Waiters blevet suspenderet i ti kampe af sit hold Miami Heat.

Waiters har set bedre tider i Heat og var en profil for to sæsoner siden. Foto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

Dyre vingummier

De missede kampe kommer til at blive rigtigt dyre for Dion Waiters, der ikke har været på banen for Heat i denne sæson. LeBron James' tidligere holdkammerat skulle spille 70 kampe i sæsonen for at opnå en bonus på otte millioner kroner.

Bonussen er allerede glippet, da Miami Heat 'kun' har 73 kampe tilbage af den regulære sæson, hvor Waiters i hvert fald kommer til at misse de næste ti kampe med karantæne.

Dion Waiters var allerede i unåde hos Heat, der også suspenderede ham til den første kamp i sæsonen, efter han offentligt havde brokket sig over sin formindskede rolle på holdet.

De ti kampes suspendering er uden løn, hvilket kommer til at koste Waiters i omegnen 5,5 millioner kroner ifølge ESPNs Bobby Marks. Miami Heat-spilleren kommer dog ikke til at lide unødigt, da han har to år tilbage af en kontrakt, der indbringer ham 168 millioner kroner

