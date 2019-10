Snuppede genvejen og vandt guld, sølv og bronze...

En førsteplads, en andenplads og en fjerdeplads. De kinesiske kvinder leverede fremragende resultater i orienteringsløbet ved det netop afsluttede Military World Games på hjemmebane i Wuhan.

Hos mændene blev det til en sølvmedalje i løbet.

Kæmpe triumf for en nation, der ellers er at betragte som en miniput på feltet. Således ligger de bedste mandlige udøvere nummer 330 og 383 på verdensranglisten.

Da løbene var slut, fik løbsjyruen dog travlt. For mange af de andre deltagende nationer var rasende. For nu at sige det mildt.

Rusland, Schweiz, Frankrig, Belgien, Polen og Østrig valgte at gå sammen i en protest, og så var der ingen anden udvej end at se på det.

Det var en god idé, for det var snyd og bedrag fra værternes side.

Man havde ganske enkelt sat sig sammen op til mesterskabet og fundet ud af, at hvis der skulle resultater på bordet, og det skulle der, så måtte der alternative metoder til.

Så der blev oprettet små, hemmelige stier samt lavet aftaler med tilskuere bestemte steder, så de kinesiske løbere kunne tage genveje…!

Alt dette har det internationale orienteringsforbund, IOF, fortalt nu.

Reaktionen kom prompte fra forbundet: Samtlige kinesiske deltagere røg ud på røv og albuer, mens man advarede om, at der kunne komme yderligere straffe. En kinesisk appel blev afvist så hurtigt, det var fysisk muligt.

De militære World Games blev grundlagt i 1995 og afvikles hver fjerde år. I år har der været deltagelse af udøvere fra 109 nationer.

