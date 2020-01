Sønderknust LeBron i knæ over Kobes død

Mens en hel verden går og venter på svar fra myndighederne, der skal redegøre for den egentlige årsag til, at ni mennesker styrtede ned med en helikopter udenfor Los Angeles søndag og blev dræbt, sørger folk.

Familie og venner er sønderknust, men også millioner af fans af især Kobe Bryant er voldsomt påvirkede af stjernens pludselige død. Og at hans blot 13-årige datter også skulle miste sit liv gør blot tragedien endnu større.

En af de mennesker, der har været tættest på Kobe Bryant de senere år, er hans arvtager i Los Angeles Lakers, LeBron James.

De to lærte hinanden at kende for mange år siden, da James gjorde sit indtog i NBA, mens Bryant var på toppen. Siden udviklede James sig til en mastodont, hvilket betød at de to udviklede sig til ligaens to største profiler.

En bustur ændrede mit syn på Kobe Bryant

De nåede at vinde to olympiske guldmedaljer sammen, inden Bryant stoppede karrieren - og James forlod Cleveland for at tage til Los Angeles.

Og selvom de aldrig optrådte sammen i Lakers, blev de mere end bare kammerater.

De to stjerner vinder guld med USA ved OL i London. Foto: Lars Krabbe

Cleveland Cavaliers og LA Lakers tørner sammen i NBA. Foto: USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Kobe og Lebron under OL i London. Foto: Stefano Relland Indi/Reuters/Ritzau Scanpix

Så sent som dagen før Kobe Bryants død, hvor LeBron James overtog hans tredjeplads på listen over flest point i NBA-historien, reflekterede han over Bryant som sit forbillede i et interview med ESPN. Han fortalte om, hvordan Bryant som ung havde givet knægten James et sæt sko, der nok var lidt for små til James, men som han nægtede at tage af.

Og nu er hans første ord efter ulykken kommet på Instagram.

Og de kommer fra hjertet fra en mand, der er knuget af sorg.

- Jeg er ikke klar, men her kommer det. Jeg sidder her og prøver at skrive det her, men hver gang begynder jeg at græde igen bare ved tanken om dig, niece Gigi og det venskab/bånd/broderskab, som vi havde!

Så ekstremt rig var Kobe Bryant

- Jeg hørte bogstavelig talt din stemme søndag morgen, inden jeg tog til Philly for at vende retur til LA. Troede slet ikke i en million år, at det skulle være vores sidste samtale. WTF!!

- Jeg er sønderknust og ødelagt, min bror!! Man, jeg elsker dig, bro. Mine tanker går ud til Vanessa og ungerne. Jeg lover dig, at jeg vil fortsætte din arv, man!

- Du betyder så meget for os alle her især #LakerNation og det er mit ansvar at tage det her lort på min ryg og fortsætte!!

- Please, giv mig styrken fra himlen og hold en hånd over mig! Jeg tager US herfra! Der er så meget mere, jeg vil sige, men jeg kan ikke. For jeg kan ikke komme igennem det! Indtil vi ses igen, min bror!!

Vejrforhold var dårlige under Kobe Bryants helikopterstyrt

Se ruten: Sådan fløj Kobe Bryant i døden

Hædret i nat: Stjerner stoppede med at spille

Flere ofre identificeret: Det er et mareridt

Tragedier på stribe: Stjernerne der styrtede i døden