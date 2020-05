Solgt for svimlende millionbeløb

Kobe Bryants ring fra 2000 blev solgt for et beløb på hele 1,3 millioner kroner

Den afdøde NBA-legende Kobe Bryants ring tilbage fra 2000 er blevet solgt på en auktion. Det skriver TMZ.

Helt konkret er der tale om en guldring tilbage fra 2000, hvor den tidligere Los Angeles Lakers-stjerne sammen med klubben vandt det prestigefyldte NBA-trofæ og efterfølgende forærede guldringen til sin mor.

Ringen blev for første gang solgt tilbage i 2013, men tidligere på året blev den legendariske guldring sat til salg på ny.

Her lød minimumsbuddet på en auktion på lidt over 12.000 pund, hvilket svarer til lidt over 100.000 danske kroner.

Beløbet nåede dog at runde en svimlende sum på hele 160.000 pund, og det svarer til ca. 1,3 millioner danske kroner.

Sådan ser den omtalte ring ud, som nu har en værdi på over 1 million kroner. Foto: Ritzau Scanpix

Salget af guldringen fra 2000 kommer få måneder efter, at nyheden om Kobe Bryants død chokerede hele verden.

Her blev NBA-legenden erklæret død på tragisk vis 26. januar 2020 efter et helikopter-styrt, hvor den amerikanske stjernes liv ikke stod til at reddes.

Få måneder senere blev Kobe Bryant optaget i Basketballens Hall of Fame i USA. Det gjorde han helt præcis i begyndelsen af april, hvor han blev hyldet for sine store præstationer på banen.

- Han var en af de største, og han sørgede for, at hans indflydelse blev markeret både på og uden for banen, skrev Basketball Hall of Fame i USA efterfølgende på Twitter.

Godt nok kan Kobe Bryant naturligt nok ikke selv være til stede, men derfor kan han godt blive hædret alligevel.

Derfor havde Basketball Hall of Fame i USA planlagt en stor ceremoni til ære for den afdøde NBA-legende, hvor han skulle hyldes for sin fornemme karriere.

Coronavirus har dog sat en stopper for dette, og derfor er ceremonien blevet udskudt. I første omgang skulle showet ellers finde sted 28-30. august i år.

Det bliver der dog intet af, og derfor må den store hyldest til Kobe Bryant vente. I stedet er der snak i kulissen om, at showet i stedet bliver afholdt 9-11. oktober eller i begyndelsen af det nye år.

Kobe Bryant blev blot 41 år gammel. Han nåede at vinde hele fem mesterskaber i karrieren, mens han også ligger i toppen over de spillere, der har scoret flest point i en enkelt kamp.

Han scorede nemlig hele 81 point i en kamp mod Toronto Raptors, og det er det næsthøjeste nogensinde i NBA kun overgået af Wilt Chamberlain med 100 point i en kamp tilbage i 1963.

