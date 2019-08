Spillede 50 minutter med sprængt testikel

Jack Hughes har vundet respekt i omklædningsrummet, efter at han gennemførte en rugby-kamp med en sprængt testikel

Der findes mænd, der kan udstå den vildeste smerte, og så findes der Jack Hughes, der kan udstå en tand mere.

Den britiske rugby-spiller leverede nemlig noget af en mandfolkepræstation, da han spillede en hel kamp med en sprængt testikel.

BBC har talt med Warrington Wolves-cheftræner Steve Price, der afslører, hvilke grusomheder Hughes måtte igennem, da holdet mødte Catalans Dragons.

- At spille 50 minutter med en sprængt testikel viser det mod, han har, og smerten han kan udholde, siger han og fortsætter:

- Han satte holdet først ved at blive derude i forsøget på at vinde.

Efter kampen blev Hughes opereret på et nærliggende hospital, hvorefter han blev fløjet hjem til England.

- Jack var utrolig. Når man kender ham, ved man, hvilken hårdkogt fyr han er, og at han vil gøre alt for at komme tilbage, siger Steve Price.

Desværre ser det ud til, at trods den vilde præstation så kan Hughes være ude, når Warrington Wolves spiller Challenge Cup-finale mod St Helens 24. august.

