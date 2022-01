Sportens rigeste milliardærer - dansker med i toppen

Der er penge i at være en superstjerne i sportens verden.

Det fremgår med al ønskelig tydelighed af den top 30-liste, sitet wealthygorilla.com har sammensat på baggrund af en samkørsel af oplysninger fra Forbes og Celebrity Net Worth.

Her skal man nemlig være god for en personlig formue på lidt mere end 1,6 milliarder kroner for at kunne optræde.

Ikke overraskende er det basketball-legenden Michael Jordan, der topper med en formue på 14,5 milliarder kroner.

Grundstenen blev naturligvis lagt i hans fabelagtige karriere i NBA, men langt den overvejende del af den astronomiske formue er skrabet sammen via en lukrativ kontrakt med Nike, hvor han med stor succes har sin egen sko-linje.

Og det er faktisk også sko, der gør, at vi på fjerdepladsen finder en dansk atlet. Anna Kasprzak, der to gange har repræsenteret Danmark ved OL i dressurridning, er nemlig arving til ECCO-koncernen.

Størrelsen på den personlige formue er dog langt fra fodformet. Kasprzak er nemlig god for 6,6 milliarder kroner.

Naturligvis helt i særklasse for danske sportsfolk - faktisk tilhører hun landets ti rigeste - men altså også blandt klodens rigeste sportsfolk enten nuværende eller tidligere.

Anna Kasprzak deltog første gang ved OL i London i 2012. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Kun to andre ud over Michael Jordan er altså i stand til at passere hendes formue.

På andenpladsen er den tidligere wrestler Vince McMahon, der gennem sit ejerskab af WWE har skrabet 10,5 milliarder kroner sammen.

En god bid mere end listens tredjeplads, den tidligere rumænske tennisspiller Ion Tiriac, der efter sin aktive karriere etablerede en bank i hjemlandet og i dag har en personlig formue på 7,9 milliarder kroner.

Du kan se hele listen her: