Sportsbabe chokerer: - Jeg har en cyste i hjernen

Nikki Bella har stoppet karrieren, og det var der et par indlysende grunde til, afslører hun nu

- Hvorfor er det egentlig, at jeg laver det her? Jeg har det jo ikke godt.

Sådan sagde WWE-wrestleren Nikki Bella til sig selv tidligere på året.

Gennem en årrække havde hun ernæret sig som professionel wrestler i USA og været hovedpersonen sammen med sin søster, Bri, i reality-showet Total Bellas.

Men nu kunne hun ikke mere.

Kort tid efter bekendtgjorde hun, at hun indstillede karrieren.

Hun fortæller hun mere konkret, hvad der var den egentlige årsag til det opsigtsvækkende karrierestop.

For helbredet kunne ganske enkelt ikke klare den omtumlede og fysisk hårde tilværelse.

- Jeg personligt ville tilbage og slås for tag-titlerne. Men jeg har altid haft problemer med min nakke og selv efter operation i nakken har det ikke været okay, forklarede hun til Jimmy Fallon i The Tonight Show.

Nikki Bella har godt fat i en modstander i Wrestlemania XXX i 2014. Foto: Jonathan Bachman/AP/Ritzau Scanpix

Nikki Bella ved i HeartRadio Much Music Video Awards for et par år siden. Foto: Arthur Mola/AP/Ritzau Scanpix

Nikki var tæt på at gifte sig med WWE-stjernen John Cena. Her har han friet i ringen i 2017, men ægteskabet blev aldrig til noget. Foot: Phelan M. Ebenhack/AP/Ritzau Scanpix

Bella-søstrene på scenen med Matthew Daddario til Teen Choice Awards i Inglewood, Californien i 2016. Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg følte, at jeg måtte have det tjekket, før jeg vendte tilbage.

Det var en god idé. For Nikki havde beskadiget en bruskskive i nakken, hvor hun var blevet opereret.

- Jeg har al den her inflammation, og så har jeg en cyste i hjernen. Så de var sådan…’du er færdig, du er ude’, så jeg havde egentlig ikke noget valg, hvilket er noget lort, sagde hun til Jimmy Fallon.

Talkshow-værten overså fuldstændig hendes bisætning med cysten og spurgte ikke ind. Det gjorde TMZ til gengæld kort efter.

- Ja, de fandt en cyste i min hjerne, der gudskelov er godartet. Jeg er så taknemmelig for mit helbred, siger hun.

Nu får hun jævnligt tjekket cysten, for, som hun siger, ’man ved aldrig, hvordan den udvikler sig’.

Karrieren er indstillet, men den er ikke endegyldigt begravet, fortæller hun.

- Man ved aldrig...vi må se, hvad manden ovenpå har til mig, siger hun lettere kryptisk.

