Sportsdomstolen CAS halverer Ruslands udelukkelse til to år

Rusland bliver udelukket fra internationale sportsbegivenheder i de kommende to år. Det oplyser Den Internationale Sportsdomstol, CAS, i en pressemeddelelse.

Dermed kommer Rusland som nation ikke med til store arrangementer som OL i Tokyo næste år, vinter-OL i Beijing i 2022 og VM-slutrunden i fodbold samme år.

Russerne kan dog glæde sig over, at straffen er en halvering af den oprindelige sanktion, som for et år siden blev udmålt af Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Her lød dommen på fire års udelukkelse.

Wada idømte Rusland den hårde straf, fordi russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva.

Rusland ankede straks dommen til CAS, der nu har givet russerne rabat på straffen.

Udelukkelsen betyder ikke, at de store sportsarrangementer vil være renset for russiske udøvere.

Nogle atleter får mulighed for at være med under 'neutralt flag', som man også så ved vinter-OL i 2018.