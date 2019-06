Sportsstjerne chokerer - dropper alt for Jehovas Vidner

Det lå ligesom i kortene, at NBA-klubben Indiana Pacers skulle forlænge kontrakten med den sikre tre-pointsskytte Darren Collison.

Underskriften kommer de til at kigge langt efter - ikke fordi den 31-årige amerikaner skifter klub - han føler sig simpelthen kaldet fra de højere magter til at stoppe karrieren efter en brat opvågning.

- Basketball har været mit liv, siden jeg var dreng. Jeg kommer aldrig til at finde noget, som giver mig mere glæde, end at spille. Mens jeg stadig elsker basketball, ved jeg, at der er noget, der er mere vigtigt for mig. Nemlig min familie og min tro.

- Jeg er Jehovas vidne, og min tro betyder alt for mig. Jeg har modtaget stor glæde ved frivilligt at hjælpe andre og deltage i det verdensomspændende arbejde. Derfor har jeg besluttet at stoppe i NBA, skriver Darren Collison på The Undefeated.

Collison har spillet for New Orleans Hornets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, LA Clippers og Sacramento Kings. Han blev i 2009 draftet som nummer 21 fra UCLA Bruins til Hornets. Hans scorede i gennemsnit 12,5 points fik fem assists per kamp i karrieren.

Se også: Avis afslører: Nu kigger Eriksen på hus i Madrid

Se også: Superstjerne nægter at forlænge med PSG