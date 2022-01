Sportsstjerne kan score 2,8 mio.

Bagsværd Sø har lagt vand til flere konkurrencer i roning, kano og kajak, og derfor er det da heller ikke mærkeligt, at den kajakroer René Holten Poulsen, der blandt andet har vundet OL-sølv, i flere år har kunnet kalde området nær søen for sit hjem. Men nu skal han til at pakke kajakken og pagajen - og lede efter et nyt hjem.

Elitesportsmanden har nemlig sat sin villa til salg. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Holten Poulsen købte selv villaen på lidt over 100 kvadratmeter tilbage i 2018 for knap fire millioner kroner, og nu er den så kommet på markedet igen - denne gang hos liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen.

Bliver boligen solgt til udbudsprisen, kan OL-sølvvinderen se frem til en gevinst af guld: Villaen på Bagsværdvej er nemlig nu på markedet for 6,8 millioner kroner.

Stor gevinst i dyrt område

Det er en potentiel gevinst på over 2,8 millioner kroner, Holten Poulsen kan se frem til, såfremt hans snart tidligere hjem bliver solgt til udbudsprisen - en pris, som da også ligger over gennemsnittet for området. En gennemsnitlig kvadratmeter i Lyngby-Taarbæk Kommune bliver nemlig sat til salg for lidt over 55.000 kroner, og den tidligere danske verdensmester beder om over 66.000 kroner for én kvadratmeter.

René Holten Poulsen vandt en sølvmedalje til OL i Beijing i 2008 og har siden da flere gange vundet både EM og VM i kano og kajak, ligesom han har modtaget hæderpriserne Årets Sportsnavn og BT Guld.

