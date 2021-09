Stadion holdt vejret: Kat falder flere meter

Tilskuerne på Hard Rock Stadium i Miami var hurtig på aftrækkeren, da en kat hang ud over en af tribunerne flere meter over jorden

Tilskuerne til en amerikanske fodboldkamp mellem to collegehold Miami og Appalachian State fik noget af et chok, da der lige pludselig hang en kat og dinglede på en af de øvre tribuner på Hard Rock Stadium i Miami.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Kattens ene pote var blevet viklet ind i en ledning flere meter over tilskuerne på den nedre tribune.

Tilskuerne stod derfor klar med et udfoldet amerikansk flag til at gribe katten, hvilket lykkedes , da katten fik viklet sig ud af ledningen på den øvre tribune og faldt flere meter ned.

Det fik stadionet til at udbryde i stor jubel, efter at tilskuerne så, at katten var uskadt.

Katten blev ifølge det amerikanske medie efterfølgende overdraget til sikkerhedsvagterne, der førte den herreløse kat ud af stadionet.

Hvordan katten kom ind på stadionet, og hvor katten er nu, melder historien ikke noget om.