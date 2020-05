Steget med mere end 5000 procent!

Selvom Michael Jordan for længst har lagt den orange bold i skabet, så kører det for salget af superstjernens merchandise

Det er knap 20 år siden, Michael Jordan stoppede som basketballspiller efter en glorværdig karriere - nu sælger hans merchandise i stor stil.

Salget er steget med ikke mindre end 5.000 procent, siden Netflix-dokumentaren 'The Last Dance' ramte streaming-tjenesten, skriver MarketWatch.

Siden premieren har salget overgået den daglige omsætning med den kæmpestore procentdel, bare sammenlignet med den tilsvarende i april måned.

Også søgningen på signerede samlekort og basketbolde er steget med mere end 50 procent, forlyder det.

Foto: Vincent Laforet/Ritzau Scanpix

Totalt på toppen

Den eksplosive stigning i salget er blot endnu et eksempel på, hvordan Michael Jordan er en pioner, når det kommer til sports-merchandise.

- Lad os være ærlige her, vi burde alle sende Michael Jordan en check, siger Brandon Steiner, stifteren af Steiner Sports Memorabilia, til MarketWatch.

Han tilføjer, at der før Jordan nærmest overhoved ikke var noget salg i sports-merchandise. Da han først kom på banen, blev det spredt ud over hele USA.

Blandt andet er der blevet solgt et rookie-kort af den legendariske guard for svimlende 96.000 dollars, svarende til godt 660.000 kroner. Blot 19 dage tidligere blev selv samme kort solgt for det halve.

Brandon Steiner mener ikke, der er nogen tvivl om, at interessen i samleobjekter om Michael Jordan er endnu større, end den er for nutidens atleter.

Således blev der solgt for fem gange så meget som det var tilfældet med LeBron James-lir i 2019.

