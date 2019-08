Stjal svinedyrt ur: Så fik de tæv af Iman

Med et velplaceret spark i brystet stoppede den britiske thaibokser Iman Barlow en røver, der netop havde fravristet en turist et svinedyrt ur.

Dramaet fandt sted på Mallorca, hvor hun og kæresten, der er bokser, var vidne til et tyveri.

Se også: Liverpool-helt skadet af baneløber

Gerningsmændene havde udset sig en familiefar med børn som deres mål, men da røverne forsøgte at flygte fra deres ugerning og med tyvekoster i favnen, lossede den rutinerede Iman Barlow pusten ude af banditten. Derefter fik gerningsmanden også et slag i hovedet af kæresten.

- En i vores gruppe så det og sagde, 'at der er en slåskamp derovre'. Tyvene stod af deres scooter, og mens den ene holdt mandens håndled, tog den anden uret af, fortæller Iman Barlow til lokalmediet Melton Times. Melton er også byen, hvor hun dyrker sin kampsport.

- De flygtede forbi mig, og jeg sparkede en af dem i brystet. Han løb videre, men Stan (Barlows kæreste, red.) løb efter ham og slog ham ned.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Du skal ikke komme i vejen for dem her. Foto: SWNS / Ritzau Scanpix

Se også: Hånede Ronaldo i underbukser

200.000 kroner

Senere viste dig så, at tyvene var sluppet afsted med et ur til en værdi til mere end 200.000 kroner, alligevel er det ikke uden betænkeligheder, at Barlow reddede dagen.

- Efter det tænker man, at de kunne have haft en pistol eller en kniv, men instinktet tog over, siger hun.

Som løn for en god gerning tilbød familiefaren parret 400 kroner, hvilket Barlow og kæresten investerede i burgere om aften.

Se også: Hylder hende efter historisk indsats

Se også: - United bliver mestre før Liverpool

Mudderpletten alle taler om: - Det var meget mystisk