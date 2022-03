Stjerne dræbt i Paris

Den internationale rygby-verden er blevet en stjerne fattigere.

Lørdag morgen blev den tidligere argentinske landsholdsspiller Federico Martín Aramburú nemlig slået ihjel, da han kort efter kl. 6 forlod en bar på Boulevard Saint-Germain i Mabillon-distriktet mellem Notre Dame og Luxembourg-haven.

Ifølge flere franske medier var 42-årige Aramburú sammen med sin tidligere holdkammerat og nuværende forretningpartner, Shaun Hegarty. De to spiste en burger på vej hjem fra en bytur, da de kom op at toppes med to andre mænd.

Parterne blev dog skilt, og Aramburú og Hegarty forlod baren for at gå hjem til deres hotel.

Men de to andre vendte tilbage i en bil, hvorfra de affyrede flere skud mod de to tidligere rugbyspillere.

Mens Hegarty ikke blev ramt, døde Aramburú af sine skudsår.

De to tidligere rugbyspillere skulle sammen have set kampen mellem Frankrig og England på Stade de France lørdag aften.

Begge har en fortid i fransk rugby og driver i dag et event- og rejsebureau i den sydfranske by Biarritz, hvor de også har spillet.

Federico Martín Aramburú har spillet 22 landskampe for Argentina, mens han to gange blev fransk mester med Biarritz Olympique i 2005 og 2006, inden han fortsatte sin karriere i Perpignac og Dax, inden han tog til Glasgow og til sidst vendte hjem til Argentina.

Fransk politi har indtil videre ikke formået at pågribe de to formodede gerningsmænd.