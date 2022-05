Stjerne fanget i Rusland: Nu er der nyt

Brittney Griner har været varetægtsfængslet i Rusland siden midten af februar, hvor hun blev tilbageholdt i Moskva, fordi der blev fundet cannabisolie i hendes bagage.

ESPN fortæller nu, at sagen har taget en ny markant drejning:

'Det er blevet besluttet, at Rusland ulovligt har tilbageholdt den amerikanske statsborger Brittney Griner,' lyder en besked til ESPN.

Den ændrede tilgang til sagen betyder, at de amerikanske myndigheder nu ikke længere vil vente på, at retten går sin gang i Rusland. De vil i stedet aktivt forsøge at forhandle om en hjemsendelse af Griner.

Sådan så det ud, da Brittney Garner blev tilbageholdt i Rusland. Foto: Screendump/AP

Der er dog ingen meldinger om, hvad myndighederne helt konkret vil gøre for at sikre Griners tilbagevenden til hjemlandet.

- Brittney har været varetægtsfængslet i 75 dage nu, og vores forventning er, at Det Hvide Hus gør alt, hvad de kan for at få hende hjem, siger Griners agent Lindsay Kagawa Colas til ESPN.

En nær kilde til Griner har yderligere bekræftet, at den tidligere amerikanske diplomat Bill Richardson, der før har arbejdet som international gidselforhandler, har sagt ja til at arbejde på Griners sag.

Det er dog vigtigt at understrege, at de amerikanske myndigheder ikke betragter det som en gidselsag. Dette ville nemlig gøre situationen langt mere alvorlig.

Den amerikanske stjerne spiller i den russiske liga, når der ikke er WNBA-kampe, og det var i den forbindelse, at hun befandt sig i Rusland.

Nu er spørgsmålet så bare, om hun snart kan vende hjem igen.