Stjerne fik mareridtsskade og blev meldt for voldtægt

Det lettiske basketball-stjerneskud Kristaps Porzingis er blevet beskyldt for at have voldtaget en kvinde i 2018

Få timer efter at Kristaps Porzingis fik en slem knæskade i februar 2018 for New York Knicks, har han angiveligt dummet sig noget så grueligt.

Det mener en kvinde i 20'erne, der boede tæt på den lettiske NBA-stjerne i New York. Hun har således anklaget 23-årige Porzingis for voldtægt 7. februar sidste år.

Anklagen blev offentliggjort torsdag i sidste uge, og ifølge politimyndigheden anser man kilden for at være 'troværdig'. Det oplyser NYPD til New York Post.

Avisen skriver også, at hun angiveligt har forlangt i omegnen af 450.000 danske kroner for at droppe anklagen mod basketballspilleren.

Porzingis og hans advokat, Roland G. Riopelle, afviste lørdag alle beskyldninger om aftenen ved luksuskomplekset Sky i Midtown West på Manhatten.

- Vi henvendte os til myndighederne 20. december 2018 i forhold til kvindens eksorbitante krav om tystys-penge, siger advokaten, der uddyber, at man har informeret NBA om sagen.

Ejeren fra Porzingis' nuværende hold, Dallas Mavericks, har tidligere fortalt, at han ikke udtaler sig om sagen, indtil der er kommet mere frem.

Ifølge kvinden besøgte basketballspilleren hendes lejlighed ved to-tiden om natten. Det var efter planen. Derefter skulle han have have forgrebet sig på kvinden.

I 2018 blev han udvalgt til All Star-kampen, hvor han optrådte med de største stjerner, blandt andre LeBron James og Stephen Curry.

Den 221 centimeter høje power forward skiftede i slutningen af januar New York Knicks ud med Dallas Mavericks, og her tjener han godt 50 millioner årligt.

Han har dog ikke fået debut for Dallas-holdet endnu, da han stadig sidder ude med knæskaden, han pådrog sig den samme aften, som han er anklaget for voldtægt.

