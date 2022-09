Stjerne overvejede selvmord

Covid 19-pandemien var en svær tid for os alle med mundbind, hjemmearbejde og forsamlingsrestriktioner.

Men for NBA-stjernen John Wall var coronanedlukningen særligt slem.

The Guardian skriver således, at det på et tidspunkt var så grelt, at Wall i alvor overvejede at tage sig eget liv.

I februar 2019 blev han alvorligt skadet med en overrevet akillessene, og efterfølgende ramlede det hele sammen for den 31-årige stjerne.

- På et tidspunkt overvejede jeg at begå selvmord, siger Wall om dét, han kalder den mørkeste periode i sit liv.

- Min overrevne akillessene, min mors død, min bedstemors død et år senere. Alt det midt under covid og på samme tid at gå til (min mors, red.) kemoterapi, at sidde ved siden af min mor og se hende udånde for sidste gang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Wall kom til Houston Rockets i 2020, men er denne sommer skiftet til Los Angeles Clippers. Foto: Jed Jacobsohn/Ritzau Scanpix

Annonce:

John Walls mor, Frances Pulley, døde af brystkræft i december 2019, 58 år gammel.

- Alle går gennem svære tider, ingen har det let, men jeg tror ikke, mange ville være kommet gennem dét, jeg kom igennem.

- Jeg gik til en terapeut. Mange tænker 'jeg har ikke brug for hjælp, jeg kan altid komme gennem det', men man skal være tro mod sig selv og finde ud af, hvad der er bedst for dig.

John Walls NBA-kollega, superstjernen LeBron James, har for nyligt erklæret sin evige støtte til Wall på Twitter.

James' eget produktionsselskab skrev i et tweet til John Wall: 'Vi har din ryg. Altid'.

'Og jeg mener ALTID! Vær aldrig i tvivl om det min ven. Er stolt af dig', skrev LeBron James som svar.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

På grund af blandt andet skader og coronapandemien har John Wall kun spillet 40 kampe i NBA de seneste tre år.

Annonce:

Fem gange i karrieren er han blevet valgt til årets all star-hold, og nu ser tiden forhåbentligt lysere ud efter skiftet fra Houston Rockets til Los Angeles Clippers denne sommer.

NBA-sæsonen starter 18. oktober.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Oliver Abildgaard fortsætter karrieren i Celtic

FCK'er er rejst: Gennemgår lægetjek i dag

Nu er det officielt: Transferbombe i FC Nordsjælland

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følg Ekstra Bladets store livedækning af transfervinduet her.