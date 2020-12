Stjerne sagsøgt for seks mio.

NBA-mesteren Rajon Rondo prøvede at lægge sig mellem hans kæreste og en anden kvinde - nu er han selv blevet sagsøgt

I efteråret havde basketball-stjernen Rajon Rondo fyldt succesbarometeret med et vundet mesterskab, men nu er bold-geniet blevet sagsøgt efter en hændelse i en parkeringskælder, der hører til den bygning, hvor han bor med sin kæreste.

Og faktisk er både han og kæresten blevet slæbt i retten. Det fortæller TMZ.

Kvinden Toktam Jorshari, der også bor i bygningen, mener, at parret havde taget hendes handicapparkering, og hun fortæller desuden, at han omvendt mente, hun havde parkeret for tæt på hans Rolls Royce.

Hun hævder, at han gav hende en verbal overhaling og skubbede.

På en overvågningsvideo, som mediet også bringer, kan man se, hvordan basketball-stjernen i første omgang lægger sig imellem de to kvinder, som er ved at komme i infight, men senere ser det ud til, at hans kæreste langer ud efter den anden kvinde.

Nu er Rondo og kæresten så blevet sagsøgt for en million dollars, hvilket svarer til lidt over seks millioner danske kroner, fordi kvinden efter eget udsagn har fået varige skader.

Hendes advokater siger, at videoen taler for sig selv.

- En mand skal aldrig lægge hånd på en kvinde på den måde, især ikke en NBA-spiller med større højde og styrke, lyder det i en fællesudtalelse fra Eddie Tehrani og Arnold Gross

Rondo og kærestens forsvarer, Mark D. Baute, tager det med ophøjet ro.

- Vi har valgt ikke at tilbyde hende noget eller betale for noget, forsvare os og vinde, siger advokaten.

Han forklarer desuden, at Rondo på det tidspunkt havde hånden i gips, så det var tilladt for ham at holde på den pågældende plads.

Den spilkloge point guard vandt mesterskabet med Los Angeles Lakers sidste sæson, efter han blev håndplukket af holdets største stjerne LeBron James til at styre mandskabet i visse situationer.

Han levede op til sit tilnavn 'Playoff Rondo' og gjorde det flot i slutspillet. Nu er han blevet sendt videre til Atlanta Hawks, hvor han skal være mentor for stjerneskuddet Trae Young.

De begynder sæsonen 23. december, hvor de møder Chicago Bulls.

