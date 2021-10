Stjerne sat af

NBA-sæsonen står for døren, men umiddelbart starter den uden stjernespilleren Kyrie Irving.

Den 29-årige point guard er således blevet sendt på sidelinjen og må hverken træne med eller spille kampe, meddeler Brooklyn Nets tirsdag.

Irving vil nemlig ikke lade sig vaccinere mod coronavirus, og i New York er det et krav, hvis man vil opholde sig i et større indendørs rum såsom en basketballarena.

Han ville dermed kun være i stand til at spille udekampe for sit hold.

Derfor har Brooklyn Nets valgt at se helt bort fra amerikaneren, indtil han kan være med på fuldtid.

- Kyrie har taget et personligt valg, og vi respekterer hans individuelle ret til at vælge.

- Lige nu forhindrer valget ham i at være et fuldtidsmedlem af holdet, og vi tillader ikke nogen medlemmer af holdet at være med på deltid, siger Brooklyns general manager, Sean Marks, til klubbens hjemmeside.

Marks slår blandt andet på, at man forsøger at opbygge holdånd og et stærk sammenhold.

- Vores ambitioner om et mesterskab i sæsonen har ikke ændret sig, og for at nå disse mål skal alle medlemmer i organisationen trække i samme retning, siger Marks.

2021/22-sæsonen i NBA går i gang natten til 20. oktober dansk tid, hvor netop Brooklyn Nets spiller den første kamp mod de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks på udebane.