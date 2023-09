Stjerne skræmt efter mareridt

Det burde være hendes forsvinden, der stadig trak overskrifter.

Men faktum er, at her et par døgn efter den 16-årige kunstskøjteløber Alina Gorbachevas pludselige forsvinden - og genopstandelse i en biograf i Moskva - at det er hendes Instagram-opdatering, der springer mest i øjnene.

Alina skriver:

- Beklager at jeg gjorde alle nervøse og bekymrede. Nu er alt godt. Jeg er hjemme med min yndlingstræner og min mor. Bliv ikke bekymrede, det jeg gjorde har ingenting med kunstskøjteløb at gøre, skriver hun.

Medier og iagttagere af hendes gøren og laden råber op. For hvad pokker er der galt, når en 16-årig pige efter et skænderi med sin træner pludselig forsvinder, slukker sin telefon, og er væk et døgn?

Taler ikke med familien

Og måske er der mere i det, end hovedpersonen og de øvrige personer omkring hende giver udtryk for.

For et halvt år siden interviewede mediet RIA Novosty Alinas bedstemor, og denne kunne nærmest grådkvalt berette, at Alina ikke taler med sin familie mere, at hun bor hos sin træner - og i øvrigt har gjort det, siden hun var ti.

For moderen især har ikke forståelse for datterens karriere og ønske om at blive en stjerne.

Der spekuleres nu vidt og bredt i, at en teenager, der løber væk, har større problemer end bare at være uenig med sin træner. Især når man ved, at hun ikke har et trygt hjem at vende hjem til, og at der ikke er venner, hun kan søge trøst hos.

Derfor sov hun på en trappe, og derfor blev hun fundet i en biograf efter et døgns søgen fra myndighedernes side.

'Jeg er skræmt'

Den russiske landstræner, Elena Tchaikovskaia, er rystet ind sin grundvold.

- Jeg er skræmt over, at forholdet mellem træner og udøver har ændret sig så drastisk i dag. I min tid har udøverne og jeg været som en familie, de har altid stolet på mig, og ting som det, hun her har været ude for, sker slet ikke, siger hun til nyhedsbureauet TASS.

- Der kan da være konflikter. Selvfølgelig kan der det. Men jobbet som træner går også ud på at forudse ting for at beskytte udøveren - og dig selv. Jeg er konsekvent imod sådanne forhold, når barnet kan gå hen og forsvinde. Det skræmmer mig. Både som landstræner og som træner generelt, siger hun.

Kollegaen og legenden Tatiana Tarasova langer ud efter teenageren:

- Når du er 16 år, er du voksen. Hvis hun ikke forstår konsekvenserne af sine handlinger, hvad er hun så for et menneske? Hun kunne bare have ringet til sin mor og sagt, at hun var i live og havde det godt - og ikke gå os andre på nerverne, siger hun. Dog tydeligvis uden at have sat sig ordentligt ind i tingene.

Fundet med en is i hånden

Det var mandag aften, der blev råbt vagt i gevær, da hun ikke dukkede op til sin træning. Der kom meldinger om, at hun havde været uvenner med sin træner, og at hun derefter var forsvundet. Unavngivne kilder underrettede politiet om, at hun var blevet set nær en sø i park. Det fik politiet til at se sagen som en mulig drabssag, og dykkere blev sendt i søen - gudskelov uden held.

Tirsdag aften fandt man hende i god behold. Endda med en iskage i hånden.

Hun blev genforenet med træneren, og siden fulgte opdateringen på Instagram.

Ifølge mediet Gazeta, der i sin tid interviewede bedstemoderen, har træneren nægtet Alina at være i kontakt med sin familie i tre år.

Alina Gorbacheva er et stort talent, og hun vandt det russiske mesterskab for juniorer sidste år. En skade i foråret betød, at forløbet frem mod den nye sæson blev ødelagt.