Stjerne stiktosset: - Slip mig fri

Lige nu balancerer professionel sport verden over på den tyndeste line, men for at underholde og holde pengestrømmen kørende kæmper man for at holde liv i det trods pandemi.

Og trods talrige corona-protokoller så bliver der stadig nosset i det fra tid til anden - således også i nat i hyper-profesionelle NBA, der først stoppede Brooklyn Nets-stjernen Kevin Durant, så lod ham komme på banen og til sidst hev ham af igen.

NBA forklarede selv, at den næstmest scorende spiller i ligaen selv havde hele tre negative test-resultater, men derefter havde været i kontakt med en om eftermiddagen, der havde en test, der ikke gav svar.

Så længe den ikke var positiv, måtte Durant spille, men under kampen kom der så et endeligt svar på den pågældende test, der så viste sig at være positiv.

Ud med stjernen igen. Efter 19 minutter, hvor han scorede otte point, havde seks rebounds og fem assists.

Han rystede på hovedet, da han forlod arenaen.

Foto: Elsa/Getty Images/Ritzau Scanpix

- Slip mig fri, skrev Durant på Twitter efter kaosset og langede hårdt ud efter NBA's håndvaskning efter farcen.

- I kan ikke narre nogen med jeres 'wack ass' pr-strategi.

Hans stjerne-holdkammerat James Harden var også godt rundtosset.

- Det er frustrerende. Jeg forstår det ikke.

- Hvis det handler om kontaktsporing, så har vi jo alle været i samme omklædningsrum, og så skulle kampen ikke spilles, lyder det opgivende fra den nye Nets-profil.

Durant har allerede misset flere kamp efter en tidligere smittesporingssag. Nu står han til at være ude i endnu flere.

Toronto Raptors stak afsted med sejren i den skøre kamp.

