Stjerne suspenderet for pistolvideo - igen

Basketballstjernen Ja Morant er blevet suspenderet af sin klub, efter at han for anden gang på bare to måneder har optrådt i en video med en pistol i hånden

Ofte lærer vi af vores fejl.

Men det gør NBA-stjernen Ja Morant åbenbart ikke.

Tilbage i marts blev den 23-årige Memphis Grizzlies-spiller suspenderet i otte kampe for at have optrådt med en pistol i hånden i en Instagram live-video.

Nu er den så gal igen for en af NBA's mest markante spillere.

Lørdag aften begyndte endnu en video at florere på de sociale medier, hvori Ja Morant tilsyneladende igen optræder med en pistol i hånden.

Og Morants klub, Memphis Grizzlies, har reageret hurtigt på videoen.

'Vi er opmærksomme på videoen på de sociale medier med Ja Morant. Han er suspenderet fra alle holdaktiviteter og afventer en vurdering fra ligaen', skriver NBA-klubben i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under opslaget...

I den nye video ses Ja Morant i en bil siddende på passagersædet.

Morants sidemand filmer, og i et ganske kort sekund panoreres der over på Morant, der ser ud til at holde en pistol i sin venstre hånd.

Det ses dog kun i et splitsekund, før kameramanden omgående filmer væk igen - det ligner næsten, at han godt ved, at han ikke skulle have filmet Morant i det øjeblik.

Du kan se videoen i opslaget herunder og kan måske få et glimt af pistolen, hvis du pauser videoen efter cirka 13 sekunder.