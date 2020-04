Stjerne ude i kulden - har dårligt internet

Når dartforbundet PDC fredag aften indleder hjemmeturneringen PDC Home Tour, hvor spillerne deltager fra egne stuer og øvelokaler, bliver det uden den tidligere verdensmester Gary Anderson.

Den skotske dartstjerne har måtte opgive at deltage, fordi hans internetforbindelse er for dårlig.

Det siger han til britiske The Sun.

- Det var meningen, jeg skulle have været med, men da vi testede mit trådløse internet, var det bare ikke stabilt nok, siger Anderson til avisen.

- Det overrasker mig ikke. Jeg døjer også med at betale regninger på nettet derhjemme. Det er meget frustrerende.

Skotten vandt VM i 2015 og 2016 og ligger aktuelt på verdensranglistens niendeplads. Inden for de sidste to år har han vundet, hvad der svarer til lidt over 3,8 millioner kroner i præmiepenge.

PDC Home Tour løber af stablen fra fredag aften og de efterfølgende 31 dage. Hver aften vil fire spillere stille op og møde hinanden en enkelt gang. Den af de fire, der gør det bedst, går videre til næste fase af turneringen.

Den forsvarende verdensmester, Peter Wright, skal i aktion fredag aften.

Andre dartprofiler som Gerwyn Price og Dave Chisnall deltager også i turneringen.

