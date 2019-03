Stjernen chokerer fans med drømme-figur

Elise Christie smed pludselig tøjet på Twitter, hvilket kommer efter et usædvanligt hårdt år for skotten

De er vant til at se hende med skøjter og hjelm på, når hun stormer rundt som en af verdens bedste skøjteløbere.

Men fredag tog skotske Elise Christie alligevel fusen på sine knap 42.000 følgere på Twitter, da hun smækkede et par billeder på.

Billeder der viser hende iført ikke andet end bikini og tatoveringer.

Og så følger spørgsmålet: Lyserød eller rød? – med henvisning til de to forskellige sæt bikini, hun har iført sig til lejligheden.

- Wouw, hvad var spørgsmålet, spørger en følger efterfulgt af en grinende emoji.

En anden efterspørger et telefonnummer i stedet, mens flere med diverse grynt, emojis og skriftlige udtryk viser en tydelig benovelse og fascination af den veltrimmede krop.

Pink or red pic.twitter.com/GbA9I4aGXL — Elise christie (@Elise_Christie) March 15, 2019

Det kommer efter et voldsomt hårdt år for den nu 28-årige skotte, der havde et uheldigt vinter-OL i Pyeongchang, hvor hun styrtede i to løb og blev diskvalificeret i et tredje.

Siden blev hun droppet af sin kæreste, ungarske Shaolin Sandor Liu, der via en sms meddelte, at han ikke gad hende mere.

- At miste Shaolin var det hårdeste. Da jeg var længst nede, mistede jeg min største støtte, og jeg havde ikke set det komme, har hun udtalt til The Scottish Sun.

- Jeg blev slået op med over en sms. Jeg ville have ønsket, at han i det mindste ringede til mig. Shaolin kunne ikke håndtere, at jeg var så langt nede over Legene. Han var et helt andet sted, fordi han havde vundet en medalje, og han ville fremad i en anden retning end jeg, sagde hun i interviewet i november.

På Instagram er hurtigløberen også særdeles aktiv.

Året bød i øvrigt også på en episode i foråret, hvor hun igen via Twitter fortalte, hvordan håndværkere, hun havde betalt for at reparere sit hus, var smuttet med pengene – uden at gøre arbejdet færdigt.

Så der er sandelig ikke noget at sige til, at hun stræber efter et brag af en 2019-sæson. Og hvordan kan det gøres bedre end at posere i rød og lyserød bikini.

Elise Christie er tidobbelte EM-guldvinder – heriblandt de kombinerede titler i både 2015 og 2016. Ved VM i 2017 vandt hun guld i 1000 meter og 1500 meter samt den kombinerede konkurrence. I øvrigt som den første nogensinde hos kvinderne.

