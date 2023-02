Stjernen chokeret: Det er det rene galskab!

Hun er 20 år og en møgdygtig gymnast.

Og så har Olivia Dunne en følgerskare, der stiger og stiger og antager stadig vildere stadier.

Ti millioner følgere på de sociale medier kan på ingen måde måle sig med Cristiano Ronaldo eller Kim Kardashian, men nu er Olivia fra New Jersey også kun collegestuderende med lyst og talent til gymnastik på højt niveau.

Og så alligevel ikke.

Uanset hvor ’Livvy’, som hun kaldes, færdes, er der kaotiske tilstande. Næsten som om The Beatles indtog staterne igen. Derfor har hun fået livvagt, mens Louisiana State University, hvor hun har sin daglige færden, har måttet øge sikkerheden.

For folk vil ind og se hende. Tage billeder med hende og røre den spirende stjerne. Alle vil have en bid.

En scene Utah i januar vakte opsigt. Dunne-fans var dukket op til mødet mellem hendes universitet og det lokale i Salt Lake City. Dunne selv var småskadet og derfor slet ikke med, men det afholdt ikke fansene fra at råbe ’We want Livvy! Give us Livvy!,' mens de viftede med hjemmelavede plakater med diverse åbenlyse budskaber samt en papfigur af Olivia Dunne.

Fans viser deres skilte frem i Salt Lake City i januar. Foto: Alex Goodlett/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Oliva på de forskudte barrer i marts sidste år ved SEC Women's Gymnastics Championships i Birmingham, Alabama. Foto: Kyle Okita/AP/Ritzau Scanpix

Hendes træner, Jay Clark, var i chok.

- De gjorde sig selv til en del af miljøet. De tog opmærksomheden væk fra det, der skete på gulvet. Det var foruroligende, den intensitet, der fulgte med. Den der vilde gruppedynamik.

Hovedpersonen tweetede om episoden:

- Jeg elsker støtten fra jer, men kommer I til en kamp, beder jeg jer være respektfulde over for de andre udøvere og omgivelserne, da vi bare passer vores arbejde.

Olivia ved en NCAA Gymnastics-opvisning i Baton Rouge i december. Foto: Kyle Okita/AP/Ritzau Scanpix

Olivia Dunne er for længst blevet en kendis i dele af USA. Her deltager hun i ESPY Awards i Los Angeles. Foto: Willy Sanjuan/AP/Ritzau Scanpix

Den svenske avis Expressen har været i kontakt med den svenske stangspring-stjerne, Armand Duplantis, der selv har gået på LSU, og han er rystet

- Det er galskab, og jeg ved, det bliver diskuteret i USA. Der er mange unge mænd, der er helt gale, siger han og tilføjer, at han ikke mener at have oplevet noget lignende.

Han påpeger, at man ikke kan sammenligne mænd og kvinder på det her punkt.

- Det er ikke så vanskeligt for mænd, men for kvinder er det noget helt andet. Det er barskt at være kvindelig idrætsudøver. Jeg får kvalme af at tænke på, at de skal balancere mellem to verdener på den måde. De vil jo bare have fokus på sporten, siger han.

ESPN's skribent Sam Peszek delte et tv-klip i januar, der viste de mange unge mænd, der ventede uden for hallen i Salt Lake City. Han kaldte siden episoden for 'virkelig skræmmende og forstyrrende og pinlig'.

Og scenerne har været med til, at sikkerheden er styrket. Også selvom Olivia Dunne ikke direkte har mærket negative konsekvenser af sin popularitet.

- Når vi er på farten, vil vi fremover have styrket sikkerheden. Vi vil arbejde med en stadig større radius omkring os, når vi skal af og på bussen, har Jay Clark sagt.

Olivia Dunne ved NCAA Gymnastics i Baton Rouge. Foto: Jonathan Mailhes/AP/Ritzau Scanpix

6,7 millioner af de omkring ti millioner følgere, Olivia Dunne har samlet sig foreløbig, er på TikTok. Den store interesse for hendes person har betydet, at hun ifølge Sports Illustrated har den største indtjening blandt kvindelige collegestuderende i USA - uden at man tør nærme sig et tal på, hvad hun tjener.

Jay Clark er dog led og ked af den udvikling, samfundet er på vej igennem.

- Det handler ikke om Olivia eller sociale medier. Det handler om den berettigelse, nogle mennesker tror, de har, og at de kan opføre sig på bestemte måder. Og den opførsel, vi så derude (i Utah, red.). var upassende. Det er ikke normal autografjæger-opførsel. Der var en atmosfære og stemning, der bekymrer mig, og jeg håber ikke, det bliver den nye norm, siger han.