Stjernen dropper kamp i Europa: Jeg kan blive dræbt

For sin egen sikkerheds skyld rejser basketballspilleren Enes Kanter ikke med sit hold, når New York Knicks skal spille i London

Når NBA-holdene New York Knicks og Washington Wizards tørner sammen i London 17. januar, bliver det uden Knicks-stjernen Enes Kanter.

Han fortæller nemlig i et interview til ESPN, at han frygter for sit liv, hvis han tager turen over Atlanten.

Den høje center-spiller med tyrkiske aner har et anstrengt forhold til den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, som han har kritiseret ved flere lejligheder.

- Desværre tager jeg ikke af sted på grund af den vanvittige tyrkiske præsident. Der er en chance for, at jeg kan blive slået ihjel, fortalte han efter Knicks’ seneste kamp.

Journalisten spurgte derefter, hvorvidt Kanter mente seriøst, at han kunne blive dræbt på turen.

- Åh, ja. Sagtens. De har en masse spioner. Jeg kan nemt blive dræbt. Det ville være en meget grim situation, svarede han.

Kanters had til det tyrkiske styre kommer fra hans far, der er et mål for regeringen. I 2017 fik basketballspilleren annulleret sit tyrkiske pas og blev tilbageholdt i en rumænsk lufthavn.

Generelt undgår Kanter helt at rejse ud af USA.

- Jeg bliver bare her og træner, lyder det fra den 2.11 meter høje tyrker.

De eneste gange, han bevæger skal udover den amerikanske grænse, er, når Knicks skal møde Toronto Raptors i nabolandet Canada.

Knicks er i skrivende stund placeret på en 13. plads i Øst-konferencen et godt stykke væk fra den play-off-givende ottende plads, som by-rivalerne fra Brooklyn Nets er kravlet op på.

