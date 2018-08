Stjernen i chok - risikerer livstid for enormt kokain-fund

Der var engang hvor Esteban Loaiza havde det hele.

Han var en godt betalt stjerne hos storhold som New York Yankees og Chicago White Socks, pengene væltede ind, og livet syntes skønt for den mexicanske pitcher.

Han nåede tilmed at blive udtaget til en All Star-kamp, inden karrieren gik på hæld for ti år siden.

Nu er tilværelsen en anden for den 46-årige mand.

Han sidder i fængsel, i San Diego.

Udsigten er dyster - minimum ti års fængsel. Risiko for livstid.

Det skriver nyhedsbureauet AP og snart sagt alle medier i Californien.

Årsagen er de 20 kg kokain, der lå i hans bil, da politiet, efter at have overvåget ham i længere tid, i februar stoppede ham udenfor hjemmet i Californien.

En narkohund logrede lige rigeligt med halen, da den snusede til ham, hvilket fik myndighederne til at ransage stjernens hus og garage, hvor man i hans SUV fandt den interessante pakke.

Selv i Californien er kokain ikke just lovligt at rende rundt med, og det er mindst lige så forbudt at distribuere det videre til andre. Eksempelvis til gode venner i Mexico, som Loaiza var i færd med.

Skilsmisse og flystyrt

Manden, der menes at have tjent mere end 40 millioner dollars som aktiv, begyndte med at nægte sig skyldig, men den gik ikke længe, og fredag - et halvt års tid efter tilfangetagelsen - var sagen en anden i retssalen.

Han kendte sig skyldig i anklagen om at skulle distribuere stoffet videre, og dermed tilbage i kachotten uden betænkningstid.

2. november falden dommen, og det er svært at bevare optimismen på Loaizas vegne.

Anholdelsen og fængslingen kommer seks år efter, han lå i en langt fra fornøjelig skilsmisse med den i Californien og Mexico berømte sangerinde Jenni Rivera. De var blevet gift et par sæsoner tidligere, men det gik galt, angiveligt fordi Rivera aldrig rigtigt var forelsket.

Officielt var de for forskellige, hvilket var kommet til udtryk i 'private sammenhænge', som det fremgik af de meldinger, der kom fra parterne, da skilsmissen begyndte at tage form.

De nåede dog aldrig at blive skilt, da Rivera på tragisk vis styrtede i døden med en flyvemaskine i Mexico i 2012.

