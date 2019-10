Stjernen led i 26 år: Nu er hun død

– Jeg vil ikke lide mere. Det er blevet for svært for mig nu. Jeg bliver mere og mere deprimeret. Jeg har aldrig haft det, som jeg har det nu. Jeg græder meget. Jeg er begyndt at miste synet og lider af kramper hele natten. Min krop råber: 'Der er så meget smerte, det er slut nu'.

Sådan sagde Marieke Vervoort til den britiske avis Daily Telegraph i december 2017.

Den paralympiske kørestolsstjerne med flere medaljer på cv'et fra både London og Rio var døende som følge af den rygmarvssygdom, der i årevis stille og roligt har nedbrudt hendes fysik. Og nu var hun kommet så langt, at hun havde underskrevet papirerne, der sikrede hende, at lægerne kunne yde aktiv dødshjælp, når tiden kom.

Men Marieke holdt ud - i næsten to år.

Først tirsdag sov den 40-årige belgier ind i byen Diest i det østlige Belgien.

- Marieke Vervoort, vores 'Wielmie', døde i aften. Vore kondolencer til hendes venner og familie, skriver Diest-bystyret på sin Twitter-profil.

- Jeg er virkelig bange, men disse dokumenter giver mig fred i sjælen, fordi jeg ved, at når jeg har fået nok, har jeg dem, sagde hun ved de paralympiske lege i Rio de Janeiro for mere end tre år siden.

'Alle skal have champagne'

I samme interview indviede hun læserne i et liv fyldt med smerter, som den uhelbredelige sygdom medførte. Så slemme var de, at andre besvimede blot ved at betragte hende i smerte. De stærke smerter betød også, at hun nogle nætter kun sov ti minutter ad gangen.

I Rio fik hun desuden forklaret, hvordan hendes begravelse skulle foregå:

- Jeg vil ikke have den i en kirke. Jeg vil ikke have kaffe og kage. Alle skal have et glas champagne i hånden og tænke på mig, sagde hun.

Sporten holdt hende i live.

- Det er hårdt for min krop. Jeg lider under hver træning på grund af smerten. Men træning og konkurrence er ren medicin for mig. Jeg skubber hårdt på, for det betyder samtidig, at jeg skubber al frygt - og alt andet - væk fra mig, sagde hun.

Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Ritzau Scanpix

Det ene øjeblik kunne hun være helt fri for smerter, mens hun det næste var ved at besvime.

- Man lærer at tage en dag ad gangen og nyde de små, gode øjeblikke. Alle kan komme ud for en trafikulykke i morgen og dø - eller få et hjertestop. Det kan komme til alle, sagde hun.

Hun lagde aldrig skjul på, at hun var stor tilhænger af aktiv dødshjælp, der er lovlig i Belgien.

- Uden de papirer havde jeg nok begået selvmord allerede. Jeg tror på, at der ville være færre selvmord, hvis alle lande tillod aktiv dødshjælp. Jeg håber, at alle kan se, at dette her ikke er drab, men det får mennesker til at leve længere, blev hun citeret for at sige.

En af konsekvenserne ved hendes sygdom var epileptiske anfald. Et sådan et fik hun i 2014, mens hun lavede mad. Anfaldet førte til, at hun spildte kogende vand ud over sine ben og var indlagt i fire måneder efterfølgende.

Hun havde lidt af sygdommen, siden hun var 14 og insisterede på at leve livet, så godt som hun nu kunne. Det medførte drømme om at flyve F-16-jagere og køre rally. Og så ville hun huskes som et menneske, der altid grinede og smilede.

- For mig er døden, som hvis de opererer på dig, og du falder i søvn og aldrig vågner igen. For mig er det noget fredfyldt, sagde hun.

Nu har Marieke fået fred.

