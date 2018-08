Stjernen risikerer fængsel: Homo-mobning og overfald på åben gade

I Danmark ville han nok kunne slentre en tur ned ad Strøget, uden mange danskere ville genkende ham.

Det kan enten være fordi, der ikke færdes mange danskere på netop den gade, eller fordi Ben Stokes ganske enkelt er ukendt herhjemme.

Men i England - og store dele af den engelsktalende verden - er sagen en anden.

Her er Stokes en verdensstjerne og rangeret som en af de bedste, aktive cricket-spillere.

Og han er på spanden.

Sådan helt og aldeles.

Han står tiltalt i byretten i Bristol for at have overfaldet to mænd, Ryan Hale og Ryan Ali, 25. september sidste år udenfor beværtningen Mbargo i Bristol.

Ifølge anklageskriftet 'mistede han besindelsen' og slog begge mænd bevidstløse.

27-årige Stokes skal angiveligt have slået Hale i jorden, inden han gik videre til Ali efter en kort pause og gjorde det samme ved ham.

Men det er ikke hele historien om Ben Stokes den aften i Bristol.

Hånede dørmanden...

Først skabte han sig og lavede en scene på åben gade, da han mobbede et homoseksuelt par. Han forsøgte at efterligne deres stemmer på en nedsættende facon, hvilket blev opsnappet af et overvågningskamera - og vist til juryen i retten mandag.

Det viste også, at han knipsede et cigaretskod i ansigtet på den ene, William O'Connor.

Senere indtog han Mbargo i selskab med sine kollegaer, landsholdsprofilerne Joe Root, Alex Hales og Jonny Bairstow efter en sejr over Vestindien tidligere på dagen. Sammen med Hales forlod han dog stedet kort efter midnat, inden de vendte retur omkring kl. 02. Her blev de nægtet adgang, men det fik bare Stokes til at forsøge at bestikke dørmanden.

Denne, Andrew Cunningham, fik først tilbudt 60 pund, hvilket kort efter blev ændret til 300 pund.

Samtidig valgte Stokes lige at sende manden en gedigen sviner: - Se på dine tænder (Cunningham har to guldtænder, red.) - de får dig til at ligne en kusse, kom det provokerende fra Stokes.

Det fik ikke just dørmanden til at omfavne stjernen og åbne døren for ham. Tværtimod.

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Om det er grunden til, at han kort efter gik amok på Hale og Ali er det endnu for tidligt at konkludere.

Faktum er dog, at alle tre er tiltalt for at have været involveret i slagsmål på åben gade og dermed forstyrret den offentlige orden. Det benægter alle tre dog.

Ifølge anklageskriftet er alle tiltalt for truende adfærd og ulovlig, voldelig adfærd overfor hinanden.

En flaske og et ødelagt vejskilt

Det fandt sted i tidsrummet, efter dørmanden med fortænderne nægtede Stokes adgang.

Ifølge anklagemyndigheden kunne det hele være overstået hurtigt - og skabt forholdsvis få problemer for de involverede. Men sådan ønskede Ben Stokes det ikke.

- I løbet af tidsrummet mistede Mr. Stokes kontrollen og angreb for at få hævn, gengældelse eller for at straffe. Langt ud over selvforsvar eller i forsvar af andre, konstaterede anklageren Nicholas Corsellis ifølge de fleste landsdækkende medier, der var til stede i lokalet.

- Han slog Mr. Hale bevidstløs og så, efter en kort pause, gjorde han præcis det samme ved Mr. Ali. Mr. Ali pådrog sig tydelige skader inklusive en beskadiget øjenhule, fortalte Corsellis.

At de to gutter, der nu fik nogle stryg, også er tiltalt, skyldes ifølge anklageren, at den ene på et tidspunkt bragte en flaske ind i slagsmålet, mens den anden angiveligt gjorde brug - eller forsøgte at bruge et ødelagt vejskilt...

- Det er beklageligt, at disse tre tiltalte personer står her, for de er alle unge mænd med potentiale. Ben Stokes er en professionel cricketspiller, der har nået toppen af sin metier og repræsenteret sit land. Samtidig har Mr. Ali arbejdet for beredskabet, og Mr. Hale har tjent sit land i militæret, sagde Corsellis.

Retssagen ventes at vare en uges tid. De tre mænd kan få alt fra bøde til tre års fængsel.

