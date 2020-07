Stjernens far død: Efterlader 29 børn

Den tidligere mangeårige profil i NBA Dennis Rodman har mistet sin far, Philander Rodman.

Det skriver news.com.au og en række andre medier.

Philander Rodman blev 79 år gammel, og den triste nyhed blev ifølge mediet overbragt af hans barnebarn Jasmine, der annoncerede dødsfaldet på sine sociale medier.

Philander Rodman viser et magasin med sin berømte søn frem. Foto: Ritzau Scanpix

'Du vil blive savnet, far,' skriver hun blandt andet på Twitter.

Philander Rodman døde i Angeles City, der ligger på Filippinerne og er en forstad til landets hovedstad, Manila. Her havde Philander Rodman boet siden 1970’erne sammen med sin store familie.

Dennis Rodman har mistet sin far. Foto: Ritzau Scanpix

Han efterlader nemlig ikke blot sin berømte søn Dennis Rodman i sorg. Rent faktisk efterlader han sig hele 29 børn, og man kan vist godt sige, at Philander Rodman har været vidt omkring.

Han har nemlig sine børn sammen med hele 16 forskellige kvinder.

Et anstrengt forhold

Det var dog noget af et turbulent forhold, som den tidligere Detroit Pistons- og Chicago Bulls-profil havde til sin nu afdøde far. Han var nemlig kun fem år gammel, da Philander Rodman valgte at forlade familien.

Herefter var de to adskilt i mange år, og i en bog i 1996 fortalte Dennis Rodman i en selvbiografi om det anstrengte forhold til faren.

’Min far er bare ikke en del af mit liv,’ skrev den tidligere NBA-stjerne blandt andet om sin far.

Da Dennis Rodman i 2011 blev optaget i NBA’s prestigefyldte Hall of Fame fortalte han desuden, at han ikke havde en far.

Det fik dog Philander Rodman til at reagere ved at fortælle åbent og ærligt, at han savnede sin søn.

Philander Rodman ser sin søn spille NBA-finale i 1996. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg vil sådan set bare gerne se Dennis. Han er min søn. Jeg vil bare gerne rydde op i det hele, så jeg kan hvile i fred, når jeg gør det en dag, så han ved, at jeg ikke bare forlod ham, sagde han ifølge News.com.au til medierne efter sønnens udmelding.

Dennis Rodman nåede i sin aktive karriere i NBA at være forbi en række store hold. Mest kendt er han for sin tid i Chicago Bulls og Detroit Pistons, hvor han var en stor profil begge steder. Han var dog også forbi Dallas Mavericks, San Antonio Spurs og sidst men ikke mindst Los Angeles Lakers.

59-årige Dennis Rodman nåede desuden at løfte NBA-trofæet hele fem gange i karrieren, hvilket i sig selv er en imponerende bedrift.

