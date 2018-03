Stjernens kanon-kamp stopper forrygende stime

Kyle Lowry scorede 30 point, da Toronto Raptors natten til lørdag slog Houston Rockets 108-105 på hjemmebane i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Dermed stoppede canadierne Houstons imponerende stime på 17 sejre i træk.

Houston Rockets formåede at komme tilbage i kampen efter at have været bagud med 19 point. Alligevel måtte holdet opgive at tage den 18. sejr på stribe - ikke mindst på grund af ringe præcision på skud fra distancen.

Således ramte Houstons skytter kun ni ud af 27 forsøg fra trepointslinjen.

Kyle Lowry alene scorede på syv ud af ni forsøg fra distancen.

James Harden var endnu en gang ustoppelig for udeholdet og scorede 40 point i kampen.

DeMar DeRozan supplerede Kyle Lowry med 23 point for Toronto.

I anden halvleg af kampen havde Houston Rockets flere gange muligheden for at bringe sig helt tilbage i kampen.

James Harden kunne have reduceret Torontos føring til fem point, men missede et forsøg fra distancen tidligt i tredje quarter.

Udlignede til 102-102

På det efterfølgende angreb kunne Serge Ibaka i stedet bringe Toronto foran 64-53 med en trepointsscoring.

Sidst i samme quarter missede Joe Johnson et forsøg ved stillingen 78-73. Sekunder efter gav DeMar DeRozan Houston en ny mavepuster med endnu en trepointsscoring.

Herefter udbyggede Toronto føringen, da Kyle Lowry hurtigt sænkede fem skud.

I fjerde quarter lykkedes det endelig Houston at bringe balance på scoringstavlen ved stillingen 102-102.

DeMar DeRozan bragte dog hurtigt hjemmeholdet i front med et hopskud på det efterfølgende angreb.

Chris Paul missede sit forsøg med 14 sekunder tilbage af kampen, hvorefter han lavede fejl på Kyle Lowry. Lowry scorede på begge sine straffekast og bragte Toronto foran 106-102 med ti sekunder tilbage.

Eric Gordon reducerede til 105-106, hvorefter Houston lavede fejl på Jonas Valanciunas. Litaueren scorede på begge sine straffekast og bragte dermed Toronto foran med tre point med fem sekunder tilbage.

James Harden misbrugte sit sidste forsøg fra trepointslinjen i kampens sidste sekund og gav dermed hjemmeholdet sejren.

Trods nederlaget fører Houston Rockets stadig Western Conference foran Golden State Warriors og Portland Trail Blazers. Toronto Raptors fører Eastern Conference foran Boston Celtics.