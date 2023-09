Stjernens utrolige liv afsløret i bog

Danny Cipriani er et godt sted i dag.

Han er gift og er tilmed sted-bedstefar som 33-årig.

Bag sig har den tidligere rugby-stjerne dog et liv, der kan få de fleste til at hive efter vejret. Især hvis de læser 'Who am I?' - Ciprianis selvbiografi, der er på vej på gaden i Storbritannien.

Her løfter han sløret for en tilværelse langt fra den, de fleste af os har.

En tilværelse i berømmelsens skær, hvor en flot og kendt fyr i sin bedste alder boltrede sig i en sådan grad med det modsatte køn, at mange ville tro, det var skæg og ballade.

Sådan forholdt det sig dog ikke, fortæller han.

'Jeg følte mig skør'

Cipriani fortæller, at han havde brug for kvinder, ’som en alkoholiker har brug for sprut’.

- Jeg følte mig skør, og det var som om, mit hoved konstant var i en tilstand af kaos, skriver han og peger på en barndom, der prægede ham mange år ind i voksenlivet.

Danny Cipriani med Linford Christie og David Haye i 2010. Foto: Joel Ryan/AP/Ritzau Scanpix

Kelly Brook dannede par med Cipriani i to år. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Faderen rejste til Caribien, da Danny var ti. Forældrene var blevet skilt, allerede da Danny var to.

- Den der med at skubbe og trække kvinder ind og ud føltes meget som det derhjemme. Der var en tristhed forbundet med det. Selvom det udadtil ser ud til, at det er sjovt med alle disse kvinder, føler jeg inderst inde, at jeg skuffer folk konstant.

- Jeg sårer dem konstant. Konstant sårer jeg mig selv, fordi jeg gør de ting, jeg gør, fra et sted, der gør ondt, skriver han.

Blandt de kvinder, han datede var skuespilleren Lindsey Lohan, tv-værten Kirsty Gallacher, modellen Jasmine Waltz og nøgenmodellen Katie Price.

Og så Kelly Brook.

Havde ikke tid til at skylle ud

De to dannede par i et par år og lignede i manges øjne drømmeparret. Det var dog et stormfuldt forhold.

Kelly Brook udgav sin egen selvbiografi i 2014, og her hævdede hun, at Danny Cipriani havde så travlt med at jage kvinder, at han ikke havde tid til at skylle ud på toilettet.

Cipriani fortæller, at han endte med at skære i sig selv efter et stort skænderi, efter hun tog ham i at snakke med en stripper på en tur til Las Vegas. Undervejs forsøgte Brook at banke ham og måtte holdes tilbage af personalet på stripklubben.

Parret under en hygge-stund i 2009. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Cipriani på banen for Sale Sharks i 2015. Foto: Simon Bellis/AP/Ritzau Scanpix

Forholdet var dødsdømt, da Kelly Brook hævdede, at han havde fået et lapdance af en stripper. Cipriani skriver, at han var fuld, og at stripperen ’åbenbart var i gang med mere end bare at danse’.

I bogen fremgår det, at han fortalte stripperen, at han havde planer om at slå op med Brook.

Stripperen fortalte alle sine venner og andre på toilettet, hvad Danny havde sagt. Problemet var bare, at Kelly Brook tilsyneladende også befandt sig på det toilet.

Tre om dagen

Kort efter deres brud blev Kelly Brook set i selskab med en af hans gode venner, og det knuste ham.

Kelly Brook var dog ingen engel. De to sås efterfølgende – også efter hun var blevet kæreste med Thom Evans. På en hemmelig ferie blev der udvekslet andet end gamle røverhistorier.

Udover Kelly Brook datede han så mange kvinder, at han har svært ved at holde styr på dem. Og i perioder stod det så voldsomt til, at han havde sex med op til tre forskellige kvinder. Om dagen.

Parret i selskab med blandt andre David Beckham i 2009. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Til tider var det så slemt, at han måtte skubbe den ene pige ud af døren, før den næste dukkede op.

Han skriver, at han opfattede kvinder ’som brikker i et spil’ og ledte efter potentielle partnere over alt, hvor han færdedes.

Han indrømmer tilmed, at han jagtede gifte kvinder, fordi de i højere grad var i stand til at holde det hemmeligt.

- Jeg er ikke typen, der valser ind på en pub eller et omklædningsrum og praler med mine seneste scoringer. Men det er heller ingen hemmelighed, at jeg dater forskellige. Heldigvis opsnapper aviserne ikke størstedelen. Når sex er en af de få ting i dit liv, der giver lettelse, tyer du til mere og mere usædvanlige metoder for at score. Du går i seng med alle fra pornostjerner til skuespillere og piger, du møder i den lokale kaffeshop. Trekanter bliver den ny norm, men jeg føler mig bare afvist, når det er overstået.

Debuterede som 19-årig

- Det kan godt være, det lyder som alle mænds drøm, men kunsten i livet er at finde den rette balance. Og sex er ikke anderledes end mad eller drikke. Hvor det er fint at nyde mad og drikke, hvis du holder for meget af dem, kan de gøre dig ulykkelig og ødelægge dit liv. Sex er for mig blevet den form for selvskade, skriver han.

Forholdene til Lohan og Waltz gik i stykker, fortæller han, fordi han valgte at introducere dem for hinanden...

Danny Cipriani var bare 19 år, da han blev professionel og debuterede på det engelske landshold i 2008. I alt nåede han 16 landskampe for England 2008-2018.

I dag har han været gift med Victoria Rose i to år. Parret begyndte at se hinanden i august 2020 og blev forlovet bare fire måneder senere.

Bogen ‘Who am I’ udkommer i Storbritannien senere på måneden.