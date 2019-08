Stjernepar forlover sig: - Stop med at ringe!

Den tidligere skiløber Linsey Vonn skal giftes med NHL-spilleren PK Subban. Det afslører hun i en video på Instagram.

Lindsey Vonns kæreste, PK Subban, har været nede på knæ og stillet hende det helt store spørgsmål.

I videoen viderebringer stjerneparret i fællesskab den gode nyhed til alle følgerne, mens Lindsey Vonn også kommer med en enkelt kæk kommentar, da PK Subban skulle være en særdeles populær mand blandt mange kvinder udover amerikaneren.

- Jeg sagde ja, så nu er jeg afsat, og det er du også. Han er kun min, piger! Nu kan I ikke skrive eller ringe til ham mere, siger Lindsey Vonn med et smil på læben i videoen.

Samtidig fortæller hun, at hun ikke kan vente med at tilbringe resten af livet med den canadiske NHL-spiller, der til daglig optræder for New Jersey Devils.

PK Subban i aktion for sin tidligere klub Nashville Predators. Foto: Canadian Press/Shutterstock

Lindsey Vonn indstillede sin karriere tidligere på året. Foto: Jean-Christophe Bott/Ritzau Scanpix

Tidligere i karrieren har PK Subban optrådt for Montreal Canadiens og Nashville Predators, mens han også er en del af det canadiske landshold. Han var blandt andet med, da Canada vandt OL-guld i 2014.

Lindsey Vonn indstillede sin karriere i begyndelsen af 2019 efter en svær periode med mange skader. Inden da opnåede den 34-årige amerikaner at vinde fire medaljer til OL, mens det også blev til hele 82 World Cup-sejre. Hun er ligeledes en af de mest vindende alpine skiløbere i historien.

Lindsey Vonn og PK Subban mødte hinanden til et awardshow. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Parret mødte hinanden for to år siden ved et stort amerikansk sportsshow, og i 2018 blev Lindsey Vonn og PK Subban kærester. Den canadiske NHL-stjerne har tidligere talt varmt om sin kommende kone, før parret fandt sammen.

- Udenfor er der mere hot, end Lindsey Vonn ser ud i dag. Og det er ret hot, sagde PK Subban tidligere i forbindelse med en prisuddeling.

Inden Lindsey Vonn mødte PK Subban, havde hun datet flere sportsstjerner. I 2007 giftede hun sig med den tidligere amerikanske alpine skiløber Thomas Vonn, men i starten af 2013 brød parret med hinanden.

Lindsey Vonn til golf sammen med Tiger Woods i 2013. Foto: Darron Cummings/Ritzau Scanpix

Efterfølgende blev Lindsey Vonn kærester med golf-stjernen Tiger Woods, men parret gik fra hinanden igen i 2015. To år senere blev de to dog udsat for en ubehagelig oplevelse, da parrets private nøgenbilleder blev hacket på nettet.

- Det er skandaløst og en forfærdelig krænkelse af privatlivets fred, når nogen ulovligt stjæler og udgiver intime billeder, fortalte Lindsey Vonn dengang til People.

Nu er det dog PK Subban, der får glæde af Lindsey Vonn fremover.

