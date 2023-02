Stjernepar fundet døde i murbrokkerne

Mens dødstallet stiger og stiger i både Tyrkiet og Syrien som følge af det jordskælv, der ramte mandag morgen, kommer historierne nu også om nogle af de mennesker, der mistede livet, da bygninger styrtede sammen om ørerne på dem, mens de lå og sov.

Heriblandt ægteparret Betül Coban Cakir og Bedrettin Cakir.

- Med stor sorg har vi erfaret, at parret Betül Coban og Bedrettin Cakir mistede livet i jordskælvs-katastrofen, der ramte vores land. Vi beder om guds omsorg og nåde for vores sportsfolk, tålmodighed med deres familier og fans samt vores kondolencer til vores nærmiljø, skriver det tyrkiske volleyballforbund, TVF, på sine sociale medier.

Parret, der begge spillede volleyball på højeste niveau i Tyrkiet boede ifølge tyrkiske medier tæt på jordskælvets epicenter i Kahramanmaras.

De blev fundet liggende sammen i deres sammenstyrtede hus.

Annonce:

Det skriver sportsavisen Fanatik.

Privatfoto

Privatfoto

Mens Betül Coban inden denne sæson havde valgt at stoppe karrieren som 27-årig efter at have spillet for Gaziantep Merinos, var Bedrettin stadig aktiv i Buyuksehir Belediye

Jordskælvet ramte det sydlige Tyrkiet og det nordlige Syrien hårdt, og natten til torsdag meddelte de tyrkiske myndigheder, at det foreløbige dødstal overstiger 15.000 personer.

En tredje volleyballspiller, Mehmet Can Agirbas, også omkom under jordskælvet.

- Vi har erfaret, at Mehmet Can Agirbis, der spillede for Malatya BBSK, er afgået ved døden i forbindelse med jordskælvet. Må guds nåde lyse på vores kære atlet, hans familie og fans. Vores kondolencer går til klubben og hele volleyball-miljøet, skriver det tyrkiske forbund.

Annonce:

Tyrkiet er en markant større volleyballnation end eksempelvis Danmark, og kvindelandsholdet var senest i VM-kvartfinalen sidste år. Mændenes landshold nåede 1/8-finalen ved samme lejlighed.