Stjerner i historisk lockout

Lockout!

De var lige kommet i gang igen i den amerikanske baseballliga, Major League Baseball, efter coronanedlukningen.

Og nu er der så igen stilstand.

Årsagen er den beslutning, ejerne af verdens bedste liga er nået frem til.

Det tog syv minutter. Så stoppede dialogen mellem ligaen og spillerforeningen. Det var onsdag eftermiddag. Mindre end 12 timer efter, at overenskomsten var udløbet.

De har forsøgt i måneder, og de sidste tre dage i et intenst forløb. Men enighed er man ikke nået til.

Nu er der så tale om en lockout, hvilket i ordets oprindelige forstand betyder, at ansatte ganske enkelt er forbudt adgang til deres arbejdsplads. Nøglen er drejet om og gemt godt væk.

'Vi var tvunget til det'

Årsagen til uenigheden ligger i forbundets forslag om en udvidelse af playoffs til 12 hold samt muligheden for at spillerdragter kan bære såkaldte patches.

På den anden side vil spillerne have friheden til at fjerne ting fra tøjet, som det passer dem. De vil aflønne unge spillere bedre samt andre ting, der skal føjes til aftalen.

De har været meget uenige om den såkaldte competitive-balance-skat, som holdene betaler, når de overskrider en løngrænse. Holdene ville gerne have øget den grænse, mens spillerne har været uenige.

Robert D. Manfred Jr. i snak med journalister efter den første World Series-kamp i oktober. Foto: David J. Phillip/AP/Ritzau Scanpix

- Vi ville meget gerne være nået til enighed med spillerforeningen, men vi var ude af stand til at forlænge den 26 år-lange periode med fred, skriver Robert D. Manfred Jr., der er ligaens commissioner, i et åbent brev til de mange millioner fans over hele kontinentet.

- Derfor er vi blevet tvunget til at gennemføre en lockout af Major League-spillere fra 12.01 am 2. december.

Han forklarer, at man håber, at en lockout på dette tidspunkt - mellem to sæsoner - vil kickstarte nye forhandlinger, så man kan komme i gang med 2022-sæsonen i tide.

- Den defensive lockout var nødvendig, fordi spillerforeningens idé om Major League Baseball truede med at svække holdene. Det var ganske enkelt ikke holdbart.

Hård kritik af spillerne

Og han er ikke færdig med at lange ud efter spillerne.

- De har fra begyndelsen været uvillige til at flytte sig, finde kompromiser eller samarbejde om nye løsninger, skriver han.

Han tilføjer, at baseballspillerne allerede inden forhandlingerne havde nogle forhold, der var bedre end noget andet sted i nordamerikansk sport.

Blandt andet at der ikke findes et lønloft, ligesom man i MLB kan tegne lige så lange kontrakter, man har lyst til.

- Vi har arbejdet hårdt for at nå kompromiser og gøre forholdene endnu bedre for spillerne, kommer det, inden han tilføjer, at man altså også har etableret minimumslønninger.

Han understreger, at man tager det nødvendige skridt, som en lockout åbenbart er, for at undgå aflyste kampe næste sæson.

- Der er en sti mod en god løsning, og den sti vil vi finde. Vi deler en fælles glæde for sporten og en forpligtelse for fansene.

Nedlukningen begynder præcis en måned efter, Atlanta Braves for anden gang i historien kunne lade sig kåre som vinder af World Series - finaleserien i årets sæson - efter at have vundet fire af seks kampe over Houston Astros.